Aproape plecat de pe Camp Nou in vara, Messi a facut declaratiile asteptate de toti fanii: "Voi face doar ce e bine pentru club! Barcelona mi-a dat totul!"

Messi i-a facut o adevarata declaratie de dragoste Barcelonei in interviul acordat postului de televiziune La Sexta.

Fotbalistul argentinian a spus ca Barcelona inseamna foarte mult pentru el, fiind motivat sa dea totul in continuare pentru ca echipa sa ajunga acolo unde merita, in fruntea celor mai importante competitii de pe continent.

"Simt multe pentru acest tricou. Barcelona este viata mea! Sunt aici de cand aveam 13 ani, am trait mai mult in Barcelona decat in ​​Argentina si clubul mi-a dat totul, m-a ajutat sa cresc ca persoana. Am o relatie de dragoste cu Barcelona datorita a ceea ce am trait de cand am venit aici.

Stiu ca sunt multi oameni din Barcelona ma iubesc si voi face tot ce cred ca este mai bine pentru club si pentru mine. Vreau sa traiesc in Barcelona si sa fiu in club, intr-un fel sau altul, cand ma voi retrage.

Astazi ma concentrez pe aceste 6 luni care urmeaza, sa lupt pentru ceea ce este posibil si nu ma gandesc la cum se va termina sezonul, deoarece nu ar fi bine pentru mine sa spun ce voi face.

Nici eu nu stiu deocamdata ce voi face. Dar ce este sigur este ca nu voi merge nici la Real, nici la Atletico. Mi-ar fi imposibil sa fac asta.

Nu stiu daca voi pleca, dar daca ar fi sa plec, as vrea sa o fac in cel mai bun mod posibil si lasandu-mi sansa de a ma intoarce la club in viitor. Barcelona este mult mai mare decat orice jucator. Sper ca lucruri bune sa se intample mereu, pentru a castiga titluri importante.

Nu am nimic clar pana la sfarsitul anului. Acum ma gândesc doar la terminarea sezonului si castigarea a tot ce se poate castiga", a declarat Messi, potrivit La Sexta.

