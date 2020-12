Un fost jucator de la Barcelona a vorbit despre problema rasismului! "Niciun 'alb' nu a spus vreodata ca ma sprijina in aceasta lupta!"

Kevin-Prince Boateng a vorbit despre lupta impotriva rasismului.

Fostul jucator de la AC Milan a iesit de teren in timpul unui meci amical, dupa ce fanii italieni au facut scandari rasiste la adresa lui in urma cu mai multi ani.

Boateng, care este legitimat la Monza, a declarat ca mai sunt multe de facut in lupta impotriva rasismului si chiar a spus ca lucrurile ar putea arata mult mai rau in viitor. El a sustinut un interviu pentru Corriere della Sera in care a discutat despre problema rasismului.

"Lucrurile ar putea chiar sa se inrautateasca. Vedem ce se intampla in lume dupa uciderea lui George Floyd. Omori oameni in fata camerelori, uneori chiar pentru lucruri banele. Bineinteles ca a luat nastere miscareaa 'Black Lives Matter', dar nu a reusit sa realizeze prea multe prin acest fenomen.



Niciun 'alb' nu a spus vreodata ca vrea sa ma sprijine in aceasta lupta. Unii se abtin din cauza fricii, in timp ce altii considera ca e mai bine sa nu se implice intr-un subiect care nu ii preocupa. 'Oamenii albi' sunt responsabili. Daca ei ar fi vorbit, atunci am fi auzit mai multe", a spus Boateng pentru Corriere della Sera.

Boateng s-a transferat in aceasta toamna de la Fiorentina la Monza in Serie B. In cariera el a mai evoluat pentru echipe precum: AC Milan, Schalke 04, Borussia Dortmund, Fiorentina si Barcelona. Cele mai ridicate performante le-a obtinut in tricoul "rossonerilor" pentru care a ajucat 114 partide, a inscris 18 goluri si a oferit 16 pase decisive.