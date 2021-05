Un star de la Barcelona, mesaj dur la adresa lui Koeman: "Acest sezon m-a lasat cu un gust amar"

Miralem Pjanic si-a exprimat punctul de vedere pe retele de socializare cu privire la minutele jucate.

Mijlocasul bosniac a fost adus in septembrie 2020 si a evoluat 30 de meciuri in tricoul Barcelonei, insa marea majoritatea a partidelor a intrat ca rezerva, desi conducerea catalanilor a platit 60 de milioane de euro pentru transferul sau.

Ronald Koeman, antrenorul formatiei blaugrana, s-a bazat in acest sezon pe jucatori tineri, iar Trincao, Ilaix Moriba sau Pedri au prins mai multe minute ca Miralem Pjanic, ceea ce l-a determinat pe bosniac sa-si manifeste supararea fata de deciziile controversate ale tehnicianului olandez.

"Onorez tricoul. Respect Echipa. Ofer totul pe teren si in afara lui. Asta merita Barcelona, asta am facut alaturi de coechipierii mei din prima zi in care am venit. Sezonul acesta ma lasa cu un gust amar si intrebari la care nu am gasit raspuns. Ne vedem curand!", a fost mesajul transmis de Miralem Pjanic pe Instagram.

Barcelona s-a impus in meciul din ultima etapa cu Eibar, scor 1-0, insa nu a reusit sa incheie sezonul decat pe locul 3. Catalanii se pot mandri insa cu ridicarea trofeului Copa del Rey, pe care l-au castigat impotriva celor de la Athletic Bilbao, pe care i-au invins cu scorul de 4-0.