"A fost o decizie grea, dar am luat-o fara sa ezit!" Adevarul despre legatura dintre Messi si Barcelona

Lionel Messi a vorbit intr-un interviu pentru presa catalana despre relatia sa cu FC Barcelona.

Atacantul Barcelonei a dezvaluit intr-un interviu amplu prin care a trecut atunci cand a semnat cu Barcelona, in vreme cand acesta locuia la Rosario, orasul sau natal din Argentina.

"Bine. Adevarul ca luarea acestei decizii a fost... a fost dificila, dar in acelasi timp a fost rapida. Nici nu am ezitat, fara sa ma gandesc. Atunci nu prea intelegeam ce inseamna sa-mi parasesc tara, oamenii, prietenii si sa incep o alta viata in alta parte, atat de departe. Si la inceput a fost greu. A fost greu pentru ca atunci cand am ajuns nu puteam juca din cauza unei probleme, iar apoi m-am si accidentat", a spus Lionel Messi pentru Ole, citat de Mundo Deportivo.

Lionel Messi a fost diagnosticat la varsta de 11 ani ca avand un deficit de hormon de crestere, iar River Plate ar fi dorit sa il transfere pe argentinian, insa nu a avut bani sa-i plateasca tratamentul de 700 de euro pe luna, in timp ce Barcelona a fost singura care s-a oferit sa-l sprijine financiar.

"Cred ca asta m-a ajutat foarte mult sa raman aici si sa se intample tot ce s-a intamplat mai tarziu. Dar a fost o decizie grea de a pleca. Sa pleci cu adevarat. Astazi esti departe, dar in acelasi timp esti aproape. Comunicarea este mai usoara in momentul de fata. La acea vreme dadeam un apel telefonic pe zi, sau la fiecare trei zile", a mai adaugat Lionel Messi.

Starul argentinian a debutat in 2004 la FC Barcelona, iar de atunci a reusit sa castige 4 trofee Champions League, 10 titluri La Liga si 7 Copa del Rey. De asemenea, atacantul este detinatorul al celor mai multe trofee ale Balonului de Aur castigate vreodata de un fotbalist, 6.

Contractul sau cu Barcelona expira la finalul acestui sezon, viitorul sau pe Camp Nou fiind in continuare incert.