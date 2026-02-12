În meciul tur, PAOK Salonic a învins-o în deplasare pe Panathinaikos cu 1-0, iar în retur, pe ”Toumba Stadium”, echipa pregătită de antrenorul român Răzvan Lucescu s-a impus cu 2-0.

Reacția lui Rafa Benitez după ce a fost învins de Răzvan Lucescu în Cupa Greciei: ”70 de minute s-a întâmplat asta”

După meci, Rafa Benitez a explicat că mai bine de o oră echipa sa s-a luptat cot la cot cu PAOK-ul lui Lucescu, doar că lipsa golului a creat sincope în defensiva lui Panathinaikos, iar adversarii au înscris, în consecință, de două ori pe final.

Georgios Giakoumakis a deschis scorul în minutul 71, din pasa lui Dimitrios Chatsidis, care a stabilit scorul final, pe urmă, în minutul 87 al confruntării de pe ”Toumba”

”Știam că va fi dificil împotriva unei echipe foarte bune, dar timp de 70 de minute am fost în joc. Totul s-ar fi putut schimba cu un gol propriu. Din păcate, în acel moment am acceptat și nu am reușit.

Am făcut niște schimbări, aveam nevoie de jucători cu energie pentru mai multă intensitate. Dar golul pe care l-am primit ne-a îngreunat foarte mult planurile, deoarece am pus jucători să facă mișcări ofensive și apoi am fost vulnerabili la contraatacuri”, a spus Rafa Benitez, potrivit gazzetta.gr.

În finala Cupei Greciei, PAOK o va întâlni pe OFI Crete, locul 8 din clasamentul primului eșalon. Meciul va avea loc pe 25 aprilie pe ”Panthessalian Stadium”.