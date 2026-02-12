LIVE pe VOYO miercuri seara, Aston Villa a obținut o victorie chinuită pe ”Villa Park” din Birmigham, 1-0 cu Brighton & Hove Albion în etapa cu numărul 26 din Premier League.

Echipa antrenată de Unai Emery a avut mult de furcă, dar a obținut în cele din urmă victoria pe final.

Golul victoriei a fost de fapt un autogol - Jack Hinshelwood, în minutul 86.

Astfel, Aston Villa continuă să fie pe locul 3 în Premier League, la șase puncte momentan de liderul Arsenal și la trei puncte de Manchester City, aflată pe poziția secundă.

Rezumatul meciului Aston Villa - Brighton 1-0