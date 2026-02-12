VIDEO EXCLUSIV Aston Villa nu se lasă și visează la titlu! Trupa din Birmingham, principalul pericol pentru Arsenal și Manchester City

Aston Villa nu se lasă și visează la titlu! Trupa din Birmingham, principalul pericol pentru Arsenal și Manchester City Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

TAGS:
Aston VillaUnai EmeryBrightonJack HinshelwoodPremier League
Din articol

LIVE pe VOYO miercuri seara, Aston Villa a obținut o victorie chinuită pe ”Villa Park” din Birmigham, 1-0 cu Brighton & Hove Albion în etapa cu numărul 26 din Premier League.

Echipa antrenată de Unai Emery a avut mult de furcă, dar a obținut în cele din urmă victoria pe final.

Golul victoriei a fost de fapt un autogol - Jack Hinshelwood, în minutul 86.

Astfel, Aston Villa continuă să fie pe locul 3 în Premier League, la șase puncte momentan de liderul Arsenal și la trei puncte de Manchester City, aflată pe poziția secundă.

Rezumatul meciului Aston Villa - Brighton 1-0

Publicitate

Clasamentul din Premier League

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Actorul James Van Der Beek a murit la doar 48 de ani. Starul cunoscut din „Dawson’s Creek” suferea de cancer
Actorul James Van Der Beek a murit la doar 48 de ani. Starul cunoscut din „Dawson’s Creek” suferea de cancer
ARTICOLE PE SUBIECT
Dinamo, egala lui FC Barcelona! Capitolul la care cele două echipe fac legea pe continent
Dinamo, egala lui FC Barcelona! Capitolul la care cele două echipe fac legea pe continent
ULTIMELE STIRI
Guardiola bate cu pumnul în masă: ”El e de neînlocuit! Când nu joacă, trebuie să folosim alt sistem”
Guardiola bate cu pumnul în masă: ”El e de neînlocuit! Când nu joacă, trebuie să folosim alt sistem”
CFR Cluj, tun fantastic pe piața transferurilor! A încasat 8 milioane de euro
CFR Cluj, tun fantastic pe piața transferurilor! A încasat 8 milioane de euro
Fabio Capello, avertisment pentru Chivu: "Toată lumea crede că Inter e favorită, dar atenție la asta!"
Fabio Capello, avertisment pentru Chivu: "Toată lumea crede că Inter e favorită, dar atenție la asta!"
Bayern Munchen rămâne în cursă pentru toate trofeele puse în joc în acest sezon
Bayern Munchen rămâne în cursă pentru toate trofeele puse în joc în acest sezon
Veteranul de la FCSB vrea să bată toate recordurile. Gigi Becali a intervenit: "Dar crezi că mai poate?"
Veteranul de la FCSB vrea să bată toate recordurile. Gigi Becali a intervenit: "Dar crezi că mai poate?"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB a făcut cel mai scump transfer al iernii în Superliga! A plătit 600.000 de euro și procente

FCSB a făcut cel mai scump transfer al iernii în Superliga! A plătit 600.000 de euro și procente

Surpriză! Victor Pițurcă a numit favorita la titlu: ”Are jucători puternici, valoroși și cu experiență”

Surpriză! Victor Pițurcă a numit favorita la titlu: ”Are jucători puternici, valoroși și cu experiență”

S-a judecat scandalul Cordea - Bergodi la Comisia de Disciplină! Cordea a ieșit de la audieri: "O lecție pentru mine, nu mai fac niciodată" + Ce se întâmplă cu Bergodi

S-a judecat scandalul Cordea - Bergodi la Comisia de Disciplină! Cordea a ieșit de la audieri: "O lecție pentru mine, nu mai fac niciodată" + Ce se întâmplă cu Bergodi

Italienii anunță: Chivu a aprobat următorul mare transfer la Inter! Va înlocui un om de bază

Italienii anunță: Chivu a aprobat următorul mare transfer la Inter! Va înlocui un om de bază

Gimnasta cu 10 pe linie la școală a devenit „regină” la bârnă: „Iubesc ceea ce fac”

Gimnasta cu 10 pe linie la școală a devenit „regină” la bârnă: „Iubesc ceea ce fac”

Gigi Becali anunță pactul deceniului la națională: „Hagi antrenor, Burleanu președinte! Se sudează echipa”

Gigi Becali anunță pactul deceniului la națională: „Hagi antrenor, Burleanu președinte! Se sudează echipa”



Recomandarile redactiei
CFR Cluj, tun fantastic pe piața transferurilor! A încasat 8 milioane de euro
CFR Cluj, tun fantastic pe piața transferurilor! A încasat 8 milioane de euro
Fabio Capello, avertisment pentru Chivu: "Toată lumea crede că Inter e favorită, dar atenție la asta!"
Fabio Capello, avertisment pentru Chivu: "Toată lumea crede că Inter e favorită, dar atenție la asta!"
Guardiola bate cu pumnul în masă: ”El e de neînlocuit! Când nu joacă, trebuie să folosim alt sistem”
Guardiola bate cu pumnul în masă: ”El e de neînlocuit! Când nu joacă, trebuie să folosim alt sistem”
Costin Lazăr a făcut radiografia Rapidului pentru Sport.ro: „Fanii au răbdare până la o limită!”. Cum îl vede pe Moruțan
Costin Lazăr a făcut radiografia Rapidului pentru Sport.ro: „Fanii au răbdare până la o limită!”. Cum îl vede pe Moruțan
Veteranul de la FCSB vrea să bată toate recordurile. Gigi Becali a intervenit: "Dar crezi că mai poate?"
Veteranul de la FCSB vrea să bată toate recordurile. Gigi Becali a intervenit: "Dar crezi că mai poate?"
Alte subiecte de interes
Joao Felix a plecat spre aeroport! Fanii sunt convinși că urmează transferul
Joao Felix a plecat spre aeroport! Fanii sunt convinși că urmează transferul
A prins un transfer de senzație înainte de România - Olanda! S-au plătit 44,5 milioane de euro
A prins un transfer de senzație înainte de România - Olanda! S-au plătit 44,5 milioane de euro
Unai Emery a semnat! Cu ce club s-a înțeles
Unai Emery a semnat! Cu ce club s-a înțeles
Încă un Leicester în Premier League? Echipa care e la două puncte de lider și vrea să scrie istorie
Încă un Leicester în Premier League? Echipa care e la două puncte de lider și vrea să scrie istorie
Roberto De Zerbi a spus lucrurilor pe față, la trei luni după plecarea de la Brighton: "O lecție pentru președinte!"
Roberto De Zerbi a spus lucrurilor pe față, la trei luni după plecarea de la Brighton: "O lecție pentru președinte!"
E gata! Roberto De Zerbi s-a înțeles cu noua sa echipă
E gata! Roberto De Zerbi s-a înțeles cu noua sa echipă
CITESTE SI
Un virus transmis de țânțari se răspândește rapid pe o insulă tropicală celebră. Autoritățile au instituit stare de alertă

stirileprotv Un virus transmis de țânțari se răspândește rapid pe o insulă tropicală celebră. Autoritățile au instituit stare de alertă

Șeful de stat „dispărut” de două săptămâni. Atmosferă funebră la televiziunea națională

stirileprotv Șeful de stat „dispărut” de două săptămâni. Atmosferă funebră la televiziunea națională

Statul are de recuperat datorii de aproape 78 de miliarde de lei de la firme. Sus în top sunt patru companii de stat

stirileprotv Statul are de recuperat datorii de aproape 78 de miliarde de lei de la firme. Sus în top sunt patru companii de stat

Un bărbat din Italia a aruncat din greșeală la gunoi 20 de lingouri de aur. Cum au fost recuperate

stirileprotv Un bărbat din Italia a aruncat din greșeală la gunoi 20 de lingouri de aur. Cum au fost recuperate

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!