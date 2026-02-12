Aubameyang, reverență în fața lui De Zerbi după ce Marseille l-a dat afară: ”Din experiență vorbesc”

Ligue 1, primul eșalon al Franței, se vede pe VOYO.

Olympique MarseillePierre-Emerick AubameyangRoberto de Zerbi
Olympique Marseille, care se situează pe poziția a 4-a în clasamentul Ligue 1 cu 39 de puncte, s-a descotorosit de serviciile lui Roberto De Zerbi.

Eșecul echipei de pe Velodrome cu Paris Saint-Germain, scor 0-5, din ultima etapă, a fost picătura care a umplut paharul pentru conducere.

Pierre-Emerick Aubameyang a ajuns la Marseille în vara lui 2025 și a recunoscut statutul lui De Zerbi după ce clubul l-a dat afară. Gabonezul i-a urat succes în viitor lui De Zerbi, într-o postare publicată pe Instagram Stories.

”Din experiență, știu că un antrenor ca tine este o raritate. Mult succes!”, a scris Pierre-Emerick Aubameyang pe rețelele social media.

Olympique Marseille, comunicat despre plecarea lui De Zerbi

"În urma discuţiilor care au implicat toate părţile interesate din conducerea clubului s-a decis să se opteze pentru o schimbare în fruntea primei echipe", potrivit unui comunicat publicat de club citat de Agerpres, referindu-se la "o decizie colectivă, dificilă, luată după o analiză atentă, în interesul clubului de a face faţă provocărilor sportive ale acestui sfârşit de sezon".

"Olympique Marseille doreşte să-i mulţumească lui Roberto De Zerbi pentru investiţia, angajamentul, profesionalismul şi seriozitatea sa, marcate în special de locul 2 obţinut în sezonul 2024/2025" din Ligue 1, adaugă aceeaşi sursă.

