Olympique Marseille, care se situează pe poziția a 4-a în clasamentul Ligue 1 cu 39 de puncte, s-a descotorosit de serviciile lui Roberto De Zerbi.

Eșecul echipei de pe Velodrome cu Paris Saint-Germain, scor 0-5, din ultima etapă, a fost picătura care a umplut paharul pentru conducere.

Aubameyang, reverență în fața lui De Zerbi după ce Marseille l-a dat afară: ”Din experiență vorbesc”

Pierre-Emerick Aubameyang a ajuns la Marseille în vara lui 2025 și a recunoscut statutul lui De Zerbi după ce clubul l-a dat afară. Gabonezul i-a urat succes în viitor lui De Zerbi, într-o postare publicată pe Instagram Stories.

”Din experiență, știu că un antrenor ca tine este o raritate. Mult succes!”, a scris Pierre-Emerick Aubameyang pe rețelele social media.