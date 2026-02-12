GALERIE FOTO Momente de panică la Jocurile Olimpice de iarnă 2026: sportiva a rămas nemișcată după o căzătură groaznică

Momente de panică la Jocurile Olimpice de iarnă 2026: sportiva a rămas nemișcată după o căzătură groaznică Jocurile Olimpice
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Snowboardera chineză Liu Jiayu a dat asigurări de pe patul de spital că a evitat o accidentare gravă şi că "se simte bine" după o căzătură spectaculoasă în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, mulţumindu-le fanilor pentru sprijin, informează AFP.

TAGS:
jocurile olimpice de iarna 2026Liu Jiayuaccidentare
Din articol

Momente de panică la Jocurile Olimpice de iarnă 2026: sportiva a rămas nemișcată după o căzătură groaznică

În vârstă de 33 de ani şi medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la PyeongChang din 2018, ea a suferit o căzătură gravă, miercuri, în timpul calificărilor pentru proba de halfpipe, când s-a lovit cu capul de zăpadă.

Ea a rămas nemişcată la pământ timp de câteva minute, timp în care a primit îngrijiri medicale înainte de a fi evacuată pe o targă. Examenele medicale nu au relevat anomalii la nivelul coloanei vertebrale, a relatat agenţia oficială de presă Xinhua.

"Vă mulţumesc tuturor pentru mesajele amabile", a scris ea într-o postare pe reţeaua de socializare chineză Weibo, însoţită de un selfie cu ea zâmbind, într-un halat de spital şi făcând semnul în V cu mâna.

  • Liu jiayu
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

"Tocmai am făcut nişte analize la spital, nimic grav, totul este în regulă", a subliniat ea.

Ziarul oficial China Sports Daily a lăudat joi "spiritul de luptă" al sportivei, care participă la a cincea ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă din cariera sa. Conform publicaţiei, Liu Jiayu a suferit în timpul carierei sale trei operaţii majore la un umăr.

Agerpres

Premier League | Sunderland - Liverpool 0-1. REZUMAT

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Actorul James Van Der Beek a murit la doar 48 de ani. Starul cunoscut din „Dawson’s Creek” suferea de cancer
Actorul James Van Der Beek a murit la doar 48 de ani. Starul cunoscut din „Dawson’s Creek” suferea de cancer
ARTICOLE PE SUBIECT
Cel mai bun rezultat al României la Jocurile Olimpice de iarnă! Performanță pentru Raluca Strămăturaru şi Carmen Manolescu
Cel mai bun rezultat al României la Jocurile Olimpice de iarnă! Performanță pentru Raluca Strămăturaru şi Carmen Manolescu
Programul de astăzi al sportivilor români la Jocurile Olimpice de iarnă!
Programul de astăzi al sportivilor români la Jocurile Olimpice de iarnă!
Accidentare horror la Jocurile Olimpice de Iarnă: și-a rupt gâtul! Primele informații
Accidentare horror la Jocurile Olimpice de Iarnă: și-a rupt gâtul! Primele informații
ULTIMELE STIRI
Guardiola bate cu pumnul în masă: ”El e de neînlocuit! Când nu joacă, trebuie să folosim alt sistem”
Guardiola bate cu pumnul în masă: ”El e de neînlocuit! Când nu joacă, trebuie să folosim alt sistem”
CFR Cluj, tun fantastic pe piața transferurilor! A încasat 8 milioane de euro
CFR Cluj, tun fantastic pe piața transferurilor! A încasat 8 milioane de euro
Fabio Capello, avertisment pentru Chivu: "Toată lumea crede că Inter e favorită, dar atenție la asta!"
Fabio Capello, avertisment pentru Chivu: "Toată lumea crede că Inter e favorită, dar atenție la asta!"
Bayern Munchen rămâne în cursă pentru toate trofeele puse în joc în acest sezon
Bayern Munchen rămâne în cursă pentru toate trofeele puse în joc în acest sezon
Veteranul de la FCSB vrea să bată toate recordurile. Gigi Becali a intervenit: "Dar crezi că mai poate?"
Veteranul de la FCSB vrea să bată toate recordurile. Gigi Becali a intervenit: "Dar crezi că mai poate?"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB a făcut cel mai scump transfer al iernii în Superliga! A plătit 600.000 de euro și procente

FCSB a făcut cel mai scump transfer al iernii în Superliga! A plătit 600.000 de euro și procente

Surpriză! Victor Pițurcă a numit favorita la titlu: ”Are jucători puternici, valoroși și cu experiență”

Surpriză! Victor Pițurcă a numit favorita la titlu: ”Are jucători puternici, valoroși și cu experiență”

S-a judecat scandalul Cordea - Bergodi la Comisia de Disciplină! Cordea a ieșit de la audieri: "O lecție pentru mine, nu mai fac niciodată" + Ce se întâmplă cu Bergodi

S-a judecat scandalul Cordea - Bergodi la Comisia de Disciplină! Cordea a ieșit de la audieri: "O lecție pentru mine, nu mai fac niciodată" + Ce se întâmplă cu Bergodi

Italienii anunță: Chivu a aprobat următorul mare transfer la Inter! Va înlocui un om de bază

Italienii anunță: Chivu a aprobat următorul mare transfer la Inter! Va înlocui un om de bază

Gimnasta cu 10 pe linie la școală a devenit „regină” la bârnă: „Iubesc ceea ce fac”

Gimnasta cu 10 pe linie la școală a devenit „regină” la bârnă: „Iubesc ceea ce fac”

Gigi Becali anunță pactul deceniului la națională: „Hagi antrenor, Burleanu președinte! Se sudează echipa”

Gigi Becali anunță pactul deceniului la națională: „Hagi antrenor, Burleanu președinte! Se sudează echipa”



Recomandarile redactiei
CFR Cluj, tun fantastic pe piața transferurilor! A încasat 8 milioane de euro
CFR Cluj, tun fantastic pe piața transferurilor! A încasat 8 milioane de euro
Fabio Capello, avertisment pentru Chivu: "Toată lumea crede că Inter e favorită, dar atenție la asta!"
Fabio Capello, avertisment pentru Chivu: "Toată lumea crede că Inter e favorită, dar atenție la asta!"
Guardiola bate cu pumnul în masă: ”El e de neînlocuit! Când nu joacă, trebuie să folosim alt sistem”
Guardiola bate cu pumnul în masă: ”El e de neînlocuit! Când nu joacă, trebuie să folosim alt sistem”
Costin Lazăr a făcut radiografia Rapidului pentru Sport.ro: „Fanii au răbdare până la o limită!”. Cum îl vede pe Moruțan
Costin Lazăr a făcut radiografia Rapidului pentru Sport.ro: „Fanii au răbdare până la o limită!”. Cum îl vede pe Moruțan
Veteranul de la FCSB vrea să bată toate recordurile. Gigi Becali a intervenit: "Dar crezi că mai poate?"
Veteranul de la FCSB vrea să bată toate recordurile. Gigi Becali a intervenit: "Dar crezi că mai poate?"
Alte subiecte de interes
Jake Paul a izbucnit în plâns după ce iubita sa a obținut aurul olimpic. Imagini cu boxerul și Jutta Leerdam
Jake Paul a izbucnit în plâns după ce iubita sa a obținut aurul olimpic. Imagini cu boxerul și Jutta Leerdam
Jutta Leerdam, performanță fenomenală! Iubita superbă a lui Jake Paul a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de Iarnă
Jutta Leerdam, performanță fenomenală! Iubita superbă a lui Jake Paul a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de Iarnă
Când revine Albion Rrahmani la Rapid după accidentarea suferită în meciul cu CFR
Când revine Albion Rrahmani la Rapid după accidentarea suferită în meciul cu CFR
Sfârșit de drum la Roland Garros pentru Novak Djokovic, deși e calificat în sferturi? ”M-am accidentat, sunt încă în viaţă, da”
Sfârșit de drum la Roland Garros pentru Novak Djokovic, deși e calificat în sferturi? ”M-am accidentat, sunt încă în viaţă, da”
CITESTE SI
Un virus transmis de țânțari se răspândește rapid pe o insulă tropicală celebră. Autoritățile au instituit stare de alertă

stirileprotv Un virus transmis de țânțari se răspândește rapid pe o insulă tropicală celebră. Autoritățile au instituit stare de alertă

Șeful de stat „dispărut” de două săptămâni. Atmosferă funebră la televiziunea națională

stirileprotv Șeful de stat „dispărut” de două săptămâni. Atmosferă funebră la televiziunea națională

Statul are de recuperat datorii de aproape 78 de miliarde de lei de la firme. Sus în top sunt patru companii de stat

stirileprotv Statul are de recuperat datorii de aproape 78 de miliarde de lei de la firme. Sus în top sunt patru companii de stat

Un bărbat din Italia a aruncat din greșeală la gunoi 20 de lingouri de aur. Cum au fost recuperate

stirileprotv Un bărbat din Italia a aruncat din greșeală la gunoi 20 de lingouri de aur. Cum au fost recuperate

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!