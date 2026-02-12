- Jocurile de Iarnă 2026 se văd pe VOYO. „Program disponibil in VOYO prin retransmisia integrala si nealterata a canalelor TVR conform regulilor must-carry”.
Snowboardera chineză Liu Jiayu a dat asigurări de pe patul de spital că a evitat o accidentare gravă şi că "se simte bine" după o căzătură spectaculoasă în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, mulţumindu-le fanilor pentru sprijin, informează AFP.
Momente de panică la Jocurile Olimpice de iarnă 2026: sportiva a rămas nemișcată după o căzătură groaznică
În vârstă de 33 de ani şi medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la PyeongChang din 2018, ea a suferit o căzătură gravă, miercuri, în timpul calificărilor pentru proba de halfpipe, când s-a lovit cu capul de zăpadă.
Ea a rămas nemişcată la pământ timp de câteva minute, timp în care a primit îngrijiri medicale înainte de a fi evacuată pe o targă. Examenele medicale nu au relevat anomalii la nivelul coloanei vertebrale, a relatat agenţia oficială de presă Xinhua.
"Vă mulţumesc tuturor pentru mesajele amabile", a scris ea într-o postare pe reţeaua de socializare chineză Weibo, însoţită de un selfie cu ea zâmbind, într-un halat de spital şi făcând semnul în V cu mâna.
"Tocmai am făcut nişte analize la spital, nimic grav, totul este în regulă", a subliniat ea.
Ziarul oficial China Sports Daily a lăudat joi "spiritul de luptă" al sportivei, care participă la a cincea ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă din cariera sa. Conform publicaţiei, Liu Jiayu a suferit în timpul carierei sale trei operaţii majore la un umăr.
