Momente de panică la Jocurile Olimpice de iarnă 2026: sportiva a rămas nemișcată după o căzătură groaznică

În vârstă de 33 de ani şi medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la PyeongChang din 2018, ea a suferit o căzătură gravă, miercuri, în timpul calificărilor pentru proba de halfpipe, când s-a lovit cu capul de zăpadă.

Ea a rămas nemişcată la pământ timp de câteva minute, timp în care a primit îngrijiri medicale înainte de a fi evacuată pe o targă. Examenele medicale nu au relevat anomalii la nivelul coloanei vertebrale, a relatat agenţia oficială de presă Xinhua.

"Vă mulţumesc tuturor pentru mesajele amabile", a scris ea într-o postare pe reţeaua de socializare chineză Weibo, însoţită de un selfie cu ea zâmbind, într-un halat de spital şi făcând semnul în V cu mâna.