Un club din La Liga vrea sa cumpere 5 jucatori de la Barcelona! Ansu Fati e in primul pe lista! Ce nebunie se incearca

Barcelona ar putea sa se desparta de 5 jucatori in aceasta vara. Potrivit presei spaniole, Real Betis vrea sa cumpere 5 fotbalisti de la campioana Spaniei. Este vorba despre Ansu Fati, Carles Alena, Riqui Puig, Junior Firpo si Trincao.

Relatia dintre Real Betis si Barcelona este una foarte buna, in ultimii ani. De altfel, Junior Firpo, unul dintre cei cinci fotbalisti doriti de Betis, a ajuns la Barcelona chiar de la Betis.

