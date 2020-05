Neymar se gandeste serios la Barcelona si asteapta oferta! Ce a POSTAT brazilianul pe retelele de socializare i-a INNEBUNIT pe suporterii catalani

Neymar a lansat mai multe anunturi pentru a se observa ca doreste sa revina la Barcelona.

Ori de cate ori se poate, Neymar trimite semnale catre Barcelona si asteapta sa se intoarca. Starul brazilian este hotarat sa semneze din nou cu catalanii si nu se fereste sa o spuna.

Neymar a postat sambata pe Twitter, golul superb pe care l-a marcat pentru Barcelona in 2015, impotriva lui Villareal. In acel meci, sorul a fost 3-0, Neymar reusind doua goluri, celalat fiind semnat de Suarez. Ney a trecut mingea spectaculos peste Jaume Costa, ca apoi sa finalizeze din voleu in poarta lui Areola.

In videoclip, brazilianul a inserat imagini din filmul 'Alice in Tara Minunilor', ceea ce il face un clip spectaculos si distractiv. Neymar a postat atat pe site-ul sau, cat si pe Twitter, pentru ca spaniolii sa vada mesajul.

Acest videoclip vine chiar dupa ce Quique Setien a vorbit la beIN Sports si spune ca are portile deschise pentru brazilianul plecat la PSG in 2017. Mundo Deportivo a anuntat ca Neymar a refuzat o prelungire a contractului cu parizienii, intelegere care se incheie in 2022.

Relembre o clássico do cinema 'Alice no País das Maravilhas' em uma versão futebolística estrelada por @neymarjr em "O Chapeleiro Maluco". ???????? "Um magnífico gol em Barcelona 3 x 0 Villarreal"#neymar #neymarjr #njrpictures ???????? pic.twitter.com/DrkQgWlseH

— Neymar Jr. Site (@NeymarJrSite) May 23, 2020

