"Vii cu mine si vom castiga titlul!" Cum l-a convins Mourinho pe Fabregas sa plece de la Barcelona

Cesc Fabregas a recunoscut ca Jose Mourinho a fost unul dintre personajele-cheie din cariera lui. Portughezul a avut o influenta puternica asupra mijlocasului, determinandu-l sa plece de la Barcelona in 2014.

Atunci Fabregas a revenit in Premier League, la Chelsea, urmandu-l pe Mourinho care i-a promis ca in felul acesta va ajunge campion. Potrivit presei internationale, fotbalistul a povestit acum discutia pe care a avut-o cu tehnicianul portughez, despre care a avut mereu cuvinte de lauda.

"M-a sunat si mi-a spus: am nevoie doar de doi jucatori. Il voi aduce, cu siguranta, pe Diego Costa si daca vii si tu cu mine vom castiga titlul!"

In sezonul 2014-2015, Cesc Fabregas a castigat in premiera titlul cu Chelsea, depasind-o in clasament pe Manchester City la o diferenta de 8 puncte. Ibericul considera ca acest lucru i se datoreaza lui Mourinho, care stie sa isi motiveze jucatorii.

"Mourinho a intrat in capul meu si a scos la lumina cea mai buna varianta a mea. Este antrenorul perfect pentru marii jucatori. Lucreaza mult pe partea psihologica, te motiveaza. Intr-o zi, dupa o serie de victorii in campionat, am primit un mesaj de la Mourinho. Am crezut ca vrea sa ne spuna ca am jucat bine, dar de fapt el a vrut sa ne atraga atentia ca am jucat foarte prost in acea zi. Asa e el, se joaca cu tine", a declarat Fabregas, potrivit Goal.