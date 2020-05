Lautaro Martinez e cu un pas mai aproape de transferul la Barcelona! Ce decizie a luat atacantul lui Inter si cine vine sa il inlocuiasca

Lautaro Martinez e foarte aproape sa semneze cu Barcelona.

Atacantul celor de Inter, Lautaro Martinez, a refuzat propunerea venita din partea oficialilor clubului de a ramane in continuare sub comanda lui Antonio Conte. Potrivit calciomercato.it, Lautaro Martinez a spus "nu" incercarii disperate a lui Inter de a-l pastra.

Inter i-ar fi propus lui Lautaro Martinez prelungirea contractului pana in 2023, contract prevazut cu o clauza in valoare de 111 milioane de euro care poate fi activata in aceasta vara.

Din cauza pandemiei de coronavirus care a afectat cluburile, Barcelona nu este dispusa sa ofere 111 milioane de euro si se gandeste sa ofere o suma mai mica plus anumiti jucatori la schimb. Daca transferul lui Lautaro Martinez va fi perfectat, oficialui clubului milanez i-au gasit deja inlocuitor. Potrivit presei din Italia, Edinson Cavani ar urma sa vina sub comanda lui Antonio Conte.