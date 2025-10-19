Campioana României a început bine aventura europeană, cu o victorie 1-0 în deplasare la Go Ahead Eagles, dar a cedat apoi pe Arena Națională, 0-2 cu Young Boys Berna. Urmează meciul de pe teren propriu cu Bologna, joi, 23 octombrie, apoi deplasarea din 6 noiembrie la Basel, programată de la ora 19:45.



În Superliga, FCSB trece printr-o perioadă de criză. Echipa ocupă doar locul 12, cu 13 puncte după 13 etape. În ultima rundă, roș-albaștrii au pierdut surprinzător, 1-2 cu Metaloglobus, formație nou-promovată aflată pe ultimul loc, deși au condus cu 1-0.

Atenție, FCSB! Adversara din Europa League „mătură” tot ce îi iese în cale



În schimb, elvețienii domină pe plan intern. FC Basel este pe locul 2 în Super League, cu 18 puncte după 9 meciuri (6 victorii și 3 înfrângeri), la un singur punct în spatele liderului Thun. În ultima etapă, Basel a învins categoric, 3-0 cu Winterthur, după ce trecuse și de Servette, scor 3-0.



Forma echipei este una excelentă: doar două înfrângeri în ultimele opt partide, una în campionat și una în Europa League. În competiția europeană, Basel a pierdut la debut în Germania, 1-2 cu Freiburg, dar a revenit spectaculos cu o victorie clară, 2-0 cu Stuttgart.



Până la confruntarea cu FCSB, elvețienii vor juca în deplasare cu Olympique Lyon, pe 23 octombrie, tot de la ora 19:45.

