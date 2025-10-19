Cele două echipe s-au întâlnit la Clinceni, în etapa cu numărul 13 din sezonul regulat al Superligii României. Runda s-a dovedit ghinionistă pentru gruparea roș-albastră, care a cedat în fața ultimei clasate.



Florin Tănase a deschis scorul în minutul 34 după ce a fructificat o lovitură de la 11 metri. Desley Ubbink (minutul 48) și Dragoș Huiban (minutul 55, penalty) au adus victoria gazdelor în actul secund.



Italienii râd cu gura până la urechi de FCSB după eșecul cu Metaloglobus: ”Locul 12!” Joi, campioana întâlnește Bologna în Europa League



Pentru trupa lui Charalambous urmează meciul cu Bologna din faza principală a competiției UEFA Europa League. Partida va avea loc joi seară, de la ora 19:45, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Iar TuttoMercatoWeb a consemnat într-un articol rezultatul rușinos obținut în deplasare cu Metaloglobus. ”FCSB nu ne poate intimida”, a titrat publicația din Italia.



”FCSB, următoarea adversară a Bolognei în Europa League, își continuă perioada dificilă. Echipa lui Charalambous a pierdut cu 2-1 în deplasare la Metaloglobus București, deși a deschis scorul în minutul 34 printr-un penalty executat de Florin Tănase.



În repriza a doua, gazdele au întors meciul prin golurile marcate de Desley Ubbink în minutul 48 și Dragoș Huiban, tot din penalty, în minutul 54. Oaspeții se află pe locul 12!”, a scris TMW.

FCSB au strigat ”Demisia, demisia!” la finalul meciului cu Metaloglobus



La finalul meciului cu Metaloglobus, fanii lui FCSB prezenți la Clinceni, la meciul din etapa #13, au strigat ”Rușine să vă fie!” și ”Demisia, demisia!” către staff-ul campioanei en-titre.



La conferința de presă după meci, Elias Charalambous, tehnicianul lui FCSB, a semnalat problemele cu care se confruntă roș-albaștrii și a mai ținut să puncteze și că înțelege mâhnirile suporterilor, obișnuiți cu victoriile din sezonul trecut.



”După ce am primit gol în a doua repriză, am oprit motoarele. Nu știu de ce, nu înțeleg, nu îmi explic. Ne tot confruntăm cu problema asta în noul sezon. În prima repriză totul e bine, iar în a doua repriză se schimbă totul. Chiar încerc să găsesc o explicație, mă îngrijorează. Sigur, sunt cel care cară în cârcă responsabilitatea. Dar, la sfârșitul zilei, și jucătorii ar trebui să facă același lucru.



E foarte normal ce au făcut fanii. Ei sunt obișnuiți cu campionatele câștigate, cu victoriile din Europa. Îi înțeleg. Când echipa nu câștigă, și mai ales când vorbim despre noi, o echipă mare din România, chiar îi înțeleg”, a spus Elias Charalambous.

