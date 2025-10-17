Anul acesta, Kylian Mbappé a ales modelul electric BMW i7 xDrive60, cu o valoare estimată la aproximativ 150.000 de euro. O ofertă surprinzătoare, deoarece, la 26 de ani, atacantul francez încă nu are permis de conducere, scrie news.ro .

Este o tradiţie din 2021. Real Madrid, în parteneriat cu marca BMW, oferă în fiecare an jucătorilor un vehicul al mărcii de lux. Madrilenii pot alege modelul preferat pentru a-l folosi apoi gratuit în cadrul ieşirilor cu clubul.

Foto: Imago Images

Kylian Mbappé nu şi-a făcut niciodată timp să-l obţină şi consideră că permisul nu este necesar când ai un şofer la dispoziţie. Situaţia s-ar putea însă schimba.

Mama sa l-ar fi încurajat recent să-şi ia permisul, considerând că i-ar prinde bine: „O să vezi, o să-ţi prindă bine să ai o jumătate de oră doar pentru tine, fără şofer şi fără bodyguard”, a spus ea.

Până atunci, Kylian Mbappé va trebui să se mulţumească să admire noul său BMW din scaunul pasagerului, mai scrie news.ro.

Mbappe, alături de noul bolid

