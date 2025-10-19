De la ora 16:00, Lens primește vizita celor de la Paris FC, într-un duel între două echipe despărțite de doar trei puncte în clasament. Gazdele sunt neînvinse de trei și pot urca pe poziția #3 dacă obțin victoria.



De la 18:15 urmează trei meciuri în paralel: Lorient - Brest, Rennes - Auxerre și Toulouse - Metz. Brest traversează o perioada bună și e neînvinsă de trei etape, în timp ce Rennes vizează apropierea de zona europeană, ultimul loc eșec fiind în luna august. Toulouse are o șansă importantă de a se distanța de zona mediană în confruntarea cu Metz, ultima clasată.



Ziua se încheie cu duelul de la 21:45, când Nantes o înfruntă pe Lille. „Canarii” caută prima victorie după patru meciuri fără succes, în timp ce Lille vine cu moralul jos după două înfrângeri și o remiză consecutive.



Toate cele cinci partide pot fi urmărite LIVE VIDEO pe Sport.ro și în direct, exclusiv pe VOYO, de oriunde te afli.



Programul zilei în Ligue 1:

