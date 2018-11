Transferurile iernii la Barcelona! Numele cu experienta care se pot alatura catalanilor: Lista completa

Barcelona cauta un fundas central cu experienta.

Catalanii au deja o lista cu posibili ocupanti ai acestui post, oameni care au meciuri in Champions League si care si-au facut un renume pe acest post, stiu sa joace sub presiune si au si un pret accesibil, scrie Mundo Deportivo.

Un posibil ocupant al acestei pozitii in echipa Barcei ar putea fi Branislav Ivanovic. La 34 de ani, acesta se afla la al treilea sezon la Zenit, dupa 9 ani petrecuti la cel mai inalt nivel, in Premier League, in echipa celor de la Chelsea.

In situatii similare se afla Benatia de la Juventus, Albiol de la Napoli, Koscielny de la Arsenal, Howedes si Corluka de la Lokomotiv Moscova.

Totodata, pe lista de fundasi centrali potriviti nevoilor catalanilor pot fi inclusi Vida de la Besiktas, Dante de la Nice, David Luiz de la Chelsea, Subotic si Kolo de la Saint Etienne, Rami de la Marseiile sau Jose Fonte de la Lille.