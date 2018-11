Transferul extraterestru pregatit de Barcelona! Au fost refuzati de trei ori in aceasta vara, insa pregatesc lovitura de gratie in iarna: Il cedeaza si pe Malcom pentru el

Cei de la Barcelona sunt gata sa faca o oferta de nerefuzat.

Barcelona a avut deja discutii cu reprezentantii lui Willian si va incerca sa obtina semnatura brazilianului de la Chelsea, potrivit presei iberice.

Campionii spanioli l-au vrut pe Willian in perioada de transferuri din vara, insa Chelsea a refuzat trei oferte, incluzand una de peste 62 de milioane de euro.

Cu toate aceste refuzuri, Barca este inca interesata sa obtina serviciile jucatorului de 30 de ani si va incerca sa gaseasca solutia pe care cei de la Chelsea sa o accepte.

Informatiile din Spania artata ca Barcelona ar fi gata sa-l cedeze pe Malcom ca parte din intelegerea pentru transferul lui Willian.

Catalanii au cheltuit 40 de milioane de euro pentru a-l aduce pe Malcom de la Bordeaux, insa jucatorul de 21 de ani nu a impresionat pe Camp Nou. El a jucat numai 25 de minute in La Liga si nici macar nu a facut parte din lot la ultimul meci al catalanilor din La Liga.

Willian a fost un om cheie la Chelsea in acest sezon si mai are un an de contract cu englezii.