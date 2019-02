Barcelona a vrut sa-l transfere imediat, dar el a refuzat! "Nu vreau sa fiu a cincea roata la caruta" Jucatorul care le-a inchis usa in nas catalanilor

Si Barcelona mai e refuzata cateodata.

Barcelona a vrut sa-l transfere pe slovacul Martin Skrtel in ianuarie, insa fostul jucator de la Liverpool a refuzat mutarea.

Potrivit lui Mithat Halis, partener al companiei care il reprezinta pe Martin Skrtel, Barcelona a incercat sa obtina semnatura mijlocasului lui Fenerbahce in perioada de transferuri din iarna, scrie AS.

Totusi, jucatorul a refuzat ofertele catalanilor.

"Barcelona a vrut sa semneze cu el, au insistat chiar, pentru ca aveau nevoie de un aparator central. Jucatorul a refuzat pentru ca nu voia sa fie o rezerva pentru Pique si Umtiti", a spus agentul citat de spanioli.

Acesta din urma considera ca Skrtel este mai bun decat Clement Lenglet.

"Pe de alta parte, Martin este fericit in Istnabul si are un rol important in echipa lui Fenerbahce. Nu a vrut sa fie a cincea roata la caruta la Barcelona. Ei l-au vazut in confruntarea dintre Slovacia si Ucraina si au apreciat ca Skrtel este liderul echipei sale, insa Martin ne-a spus ca vrea sa continue in Turcia", a explicat Mithat Halis.

Martin Skrtel a ajuns la Fenerbahce in vara lui 2016, fiind transferat de la Liverpool. Contractul sau cu turcii expira la finalul lunii iulie.