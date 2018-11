Barcelona i-a gasit inlocuitor lui Suarez! Se bate cu doua super puteri din Anglia pentru pustiul minune al lui Mircea Lucescu

Catalanii au o noua tinta pentru urmatoare perioada de mercato. Incearca sa transfere un fotbalist antrenat de Mircea Lucescu.

Catalanii l-au spionat pe Cengiz Under la partida dintre AS Roma si Fiorentina din Serie A.

Fotbalistul in varsta de 21 de ani este antrenat la nationala Turciei de Mircea Lucescu si pe langa Barcelona, mai are oferte si din Premier League.

Tottenham si Arsenal pun la bataie 59 de milioane de Euro pentru fotbalist.

Under are cifre modeste in acest sezon. Are doua goluri in Champions League si o singura reusita in 9 partide de Serie A.

Presa din Spania scrie despre faptul ca pe lista formatiei lui Valverde se afla si alte nume importante precum Kane, Icardi, Werner, Dolberg, Piatek.