E ca si plecat de la Barcelona! Catalanii vor sa scape de fotbalistul pe care l-au comparat cu Neymar

Cei de la FC Barcelona vor sa scape de brazilianul comparat cu Neymar.

Malcom este foarte aproape sa plece de la Barcelona. Valverde nu l-a inclus in lot pentru meciul cu Rayo din deplasare.

Presa din Spania scrie despre faptul ca si Dembele este aproape sa paraseasca echipa din Spania dupa ce a avut prestatii mult sub asteptari in ultima perioada. Francezii de la PSG sunt interesati de transferul lui Dembele.

Barcelona a platit 40 de milioane de Euro celor de la Bordeaux in schimbul lui Malcom. Brazilianul a fost la un pas sa semneze cu AS Roma, dar in momentul in care a fost contactat de Barcelona, a ales sa semneze cu formatia lui Valverde.

In schimb, pentru Dembele s-au platit peste 100 de milioane de Euro celor de la Dortmund. Arthur pare sa fie noul venit care s-a integrat cel mai bine la Barcelona. Acesta a devenit incet, dar sigur titular la formatia campioana.