Transfer SOC la Barca! Nimeni n-a stiut nimic de negocieri! Schimbul inceputului de an

Desi se preconiza ca va ramane la Barcelona, se pare ca Ivan Rakitic ar putea pleca in aceasta iarna, la echipa la care putea ajunge inca din vara, daca Ernesto Valverde nu s-ar fi opus. Conform Mundo Deportivo, Barcelona si Juventus pregatesc un schimb senzational.

Ivan Rakitic ar urma sa ajunga la "Batrana Doamna", in timp ce catalanii il vor pe Federico Bernardeschi. Interesul pentru jucatorul lui Juventus nu este unul nou, Barcelona a mai incercat sa il ia.

Diferenta de varsta dintre cei doi jucatori ii indeamna pe italieni sa ceara si o suma de transfer Barcelonei. Ivan Rakitic are 31 de ani, in timp ce Bernadeschi este cu 6 ani mai tanar.

Fostul atacant al Fiorentinei a jucat 19 meciuri in tricoul lui Juventus, in acest sezon si a inscris o singura data. De cealalta parte, Rakitic a jucat 22 de meciuri, insa nu a reusit sa inscrie.

Juventus and Barcelona are in talks over a swap deal involving Ivan Rakitic and Federico Bernardeschi. (Source: AS) pic.twitter.com/CIRpC5aOcE