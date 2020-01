Era vazut ca o SUPER LOVITURA pentru Barcelona, dar e gata sa plece pe numai 3 milioane la o echipa de retrogradare!

Barcelona se pregateste sa lase un jucator sa plece.

Copilul-minune, Louie Barry, de doar 16 ani, se pregateste sa semneze un contract cu Aston Villa. Jucatorul a fost la centrul de antrenament al englezilor pentru a pune la punct transferul. Suma transferului este de 3 milioane de lire sterline.

Conform Football Insider, cei de la Aston Villa se pregatesc sa anunte transferul tanarului atacant la doar 6 luni dupa ce acesta s-a alaturat Barcelonei. Desi a facut o impresie buna in Spania, acesta a vrut sa se intoarca in Anglia.

Aston Villa a fost unul dintre cele mai active cluburi din Premier League in aceasta luna, in incercarea de a evita retrogradarea. Acestia l-au luat deja pe fostul portar al lui Liverpool, Pepe Reina, sub forma de imprumut, de la AC Milan, in timp ce Danny Drinkwater s-a alaturat clubului de la Chelsea.

Aston Villa este pe locul 18 in Premier League, cu 22 de puncte obtinute in 23 de meciuri jucate.