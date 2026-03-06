Pe lângă faptul că vrea să întărească echipa prin transferuri, finanațatorul campioanei en-titre plănuiește să înființeze și un departament de scouting în cadrul clubului.

Presa din Africa susține că FCSB va încerca să îl transfere pe Macalou

Gigi Becali recunoștea recent că a fost plăcut surprins de extrema celor de la U Cluj, Issouf Macalou. Întrebat de ce nu l-a transferat în perioada de mercato de iarnă, finanțatorul de la FCSB a mărtuirisit că cei din staff-ul tehnic al campioanei României, în frunte cu Mihai Stoica, nu și-au dat acordul pentru mutare.

Cu toate acestea, publicația Africa Soccer anunță că există din nou interes din partea campioanei en-titre pentru fotbalistul ivorian de 27 de ani.

După ce FCSB a ratat calificarea în play-off, Gigi Becali a anunțat că nu îi va mai lăsa putere de decizie lui Mihai Stoica, deoarece nu a fost mulțumit de transferurile făcute de președintele Consiliului de Administrație al clubului, iar publicația africană susține că FCSB ar putea încerca acum să îl transfere pe Macalou.

”FCSB a făcut deja demersuri pentru a se interesa de jucător, în timp ce își analizează opțiunile pentru a întări lotul. Orice posibilă mutare ar implica, cel mai probabil, discuții între cluburi dacă FCSB decide să continue demersurile pentru transfer.

Interesul nu este unul complet nou. O primă încercare de a-l aduce pe jucător la București a fost făcută deja în perioada de transferuri din iarnă. La acel moment, negocierile dintre părți nu au dus la un acord, iar mutarea nu s-a concretizat”, au scris jurnaliștii africani.