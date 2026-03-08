Centralul Doveri nu a considerat că se impune lovitură de la 11 metri, iar arbitrii din camera VAR nu au intervenit.

În minutul 90+4, când AC Milan se pregătea să sărbătorească victoria deja, Ricci a fost lovit în mână de mingea recentrată de Dumfries în careu, iar mijlocașul italian nu avea mâna lipită de corp.

Unicul marcator al partidei a fost Estupinan(35'), care a profitat de pasa excelentă venită de la Fofana.

După meci, Di Canio, fost jucător la Lazio, AC Milan, Napoli și Juventus, a explicat că pentru el atingerea cu mâna a lui Ricci ar fi trebuit sancționată.

„Pentru mine, brațul de aici oprește mingea, dar altfel ar merge în lateral. Pentru a scoate brațul, ajustezi puțin mingea: avantajul unei mișcări instinctive de retragere a brațului este că mingea rămâne acolo.

Aș vrea doar să revizuiesc poziția arbitrului, dacă era în public sau dacă a văzut-o corect. Poate că VAR ar fi putut face o sugestie acolo sau cel puțin să-l întrebe dacă a văzut-o sau nu”, a declarat Di Canio, conform TMW.com.

Pe de altă parte, Costacurta laudă decizia luată de central și ulterior de VAR. Fostul fotbalist de la AC Milan e de părere că nu se impunea lovitură de la 11 metri la acea fază.

„Până acum, aceste penalty-uri au fost întotdeauna acordate. Îmi place faptul că ceva s-a schimbat în ultimele două etape de meci și, prin urmare, penalty-uri de acest gen, care pentru mine nu sunt niciodată penalty-uri, dar erau până acum două săptămâni, nu mai sunt considerate astfel.”, a declarat Alessandro Costacurta.

Echipa lui Massimiliano Allegri are în acest moment 60 de puncte și se află pe locul doi, în timp ce Interul lui Cristi Chivu rămâne lider cu 67 de puncte.

Pentru Inter urmează în etapa următoare duelul cu Atalanta de acasă, în timp ce AC Milan se deplasează la Lazio.