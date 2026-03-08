AC Milan s-a impus în fața rivalei Inter, într-un meci din runda 28 de Serie A, care i-a avut pe „diavolii milanezi” gazde.

Unicul marcator al partidei a fost Estupinan(35'), care a profitat de pasa excelentă venită de la Fofana.

Cum arată clasamentul în Serie A

AC Milan reaprinde lupta la titlu în urma acestei victorii și reduce diferența fața de Inter de la zece puncte la șapte puncte, cu zece runde înainte de finalul acestui sezon de Serie A.

Echipa lui Massimiliano Allegri are în acest moment 60 de puncte și se află pe locul doi, în timp ce Interul lui Cristi Chivu rămâne lider cu 67 de puncte.

În spatele lor se află Napoli cu 56, urmată de Como și AS Roma, cu câte 51 de puncte.

Pentru Inter urmează în etapa următoare duelul cu Atalanta de acasă, în timp ce AC Milan se deplasează la Lazio.