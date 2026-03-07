Madrilenii au deschis scorul în minutul 11 prin Tchouameni, în urma unei faze fixe, dar gazdele au restabilit egalitatea prin Borja Iglesias în minutul 25. Scorul final a fost stabilit în minutele de prelungire, când Ionuț Radu nu a avut nicio șansă la un șut deviat al lui Valverde.

Antrenorul lui Celta Vigo, nervos după golul primit de Ionuț Radu: ”Nu știu cum să o spun fără să înjur!”

Antrenorul celor de la Celta Vigo, Claudio Giraldez, a reacționat după finalul incendiar din meciul cu Real Madrid. Golul primit de Ionuț Radu după un șut deviat al lui Federico Valverde l-a enervat pe antrenor, deoarece acesta a acuzat că la faza premergătoare golului s-a petrecut un moment controversat.

”Ne-a fost foarte dificil să facem pressing sus. Ei au avut răbdare și ne-au ținut în propriul teren perioade lungi de timp. E păcat că meciul a ajuns să fie decis de acea fază în care s-au întâmplat atât de multe lucruri.

A mai existat o fază foarte asemănătoare mai devreme, care s-a soldat cu un cartonaș galben pentru Asencio, dar în acel moment nici arbitrul, nici VAR-ul nu au văzut-o la fel. Faultul este clar. Apoi a fost acea deviere norocoasă și plecăm frustrați. Am avut ocazia lui Iago de a câștiga meciul, dar a fost un joc în care nu ne-am simțit niciodată confortabil. Acel gol a fost o lovitură serioasă”, a spus antrenorul de la Celta Vigo.

Claudio Giraldez a fost întrebat și despre faptul că Ionuț Radu a primit gol la primul corner de care a beneficiat Real Madrid.

Răspunsul antrenorului a fost direct și a explicat clar că nu este deloc mulțumit cum se apără echipa la fazele fixe.

”Cu Girona, ați primit gol din corner, iar azi Real Madrid a înscris la primul loc corner. Ce părere aveți despre acest lucu?”, a fost întrebarea reporterului, iar răspunsul lui Giraldez a fost tranșant: ”Mai bine să nu răspund! Nu știu cum să o spun fără să înjur!”.