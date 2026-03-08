PAOK a smuls un punct din duelul cu rivala Olympiacos, cu două etape înainte de finalul sezonului regulat din Grecia.

Formația antrenată de tehnicianul român este la egalitate de puncte în campionat cu rivala din această rundă.

PAOK pune presiune pe AEK, dar a ratat șansa de a-i egala

Gazdele au fost mai periculoase și au trimis 19 șuturi înspre poarta apărată de Tsiftsis, dar dintre acestea doar două au fost cadrate.

De cealaltă parte, PAOK a avut un sigur șut pe poarta lui Olympiacos, din cele cinci expediate în meci.

La capitolul posesiei, echipa lui Răzvan Lucescu a avut 40%, în timp ce rivala din acest meci a înregistrat 60%.

În urma acestui rezultat, PAOK cade pe locul doi în Grecia cu 54 de puncte, la egalitate cu Olympiacos, dar la doar două „lungimi” de liderul AEK.