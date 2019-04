Aroganta neasteptata a lui Zidane in fata Barcei: "Cate titluri au ei?!" Obiectivul stabilit de Real Madrid pentru sezonul viitor

Real Madrid se pregateste de un meci tare in La Liga.

Zinedine Zidane a acceptat sa se intoarca la Real Madrid si pregateste o adevarata revolutie pentru sezonul urmator - nu mai putin de 16 jucatori pot sa paraseasca echipa in vara!

Eliminata din UEFA Champions League si fara sperante la titlu, Real Madrid foloseste finalul de sezon pentru pregatirea urmatoarei stagiuni. Zidane a vorbit in conferinta de presa de dinaintea partidei cu Getafe, echipa aflata pe loc de UEFA Champions League in acest moment, despre situatia de la echipa.

"Getafe se descurca fenomenal, este rodul muncii de acolo si stim ca trebuie sa ne descurcam mai bine ca trebuie sa jucam mai bine ca pana acum pentru a castiga. Castigarea campionatului a fost mereu un obiectiv prioritar, este adevarat ca in ultimii ani nu ne-am descurcat prea bine, insa titlul este mereu prima tinta. La acest club trebuie sa te lupti pe toate fronturile" a spus Zidane.

Aroganta lui Zidane fata de Barcelona

Barcelona este aproape de al 8-lea titlu de campioana in La Liga in ultimul deceniu, devenind matematic campioana daca Atletico pierde in aceasta seara. Zidane a vorbit despre dominatia Barcelonei: "Exista multe explicatii, nu doar un anumit lucru. Insa va pot spune ca in sezonul viitor vom incerca sa castigam campionatul. La Liga se castiga luand etapa cu etapa, este extrem de important presezonul. Vom incerca sa incepem bine viitorul sezon pentru ca altfel lucrurile se complica.



Noi avem 33 de titluri, Barcelona cate are? (25) In ultimii ani s-au descurcat bine si trebuie sa ii felicitam si sa recunoastem acest lucru, insa daca imi spuneti numerele, Real are mai multe trofee caastigate si nu spun asta pentru a ma apara. Trebuie sa schimbam dinamica, insa mereu am spus ca pentru mine fiecare zi este importanta" a mai spus Zidane.