"Noi avem 33 de titluri, Barcelona cate are?" Zidane iese la ATAC si anunta ca pregateste marea revansa a Realului

Zinedine Zidane anunta revenirea Realului in La Liga sezonul urmator.

Zidane s-a saturat de comparatiile cu Barcelona, care se pregateste sa castige un nou titlu dupa ce a defilat in acest sezon, in timp ce Realul s-a chinuit si e doar pe locul 3.



Zidane iese la atac: cate titluri are Barcelona?

Zidane spera sa opreasca suprematia Barcelonei in competitiile interne, cu patru titluri castigate la rand si al cincilea ca si castigat. Real Madrid are in continuare mai multe trofee in La Liga, dar Zidane spera sa mareasca distanta din sezonul urmator.

"Noi avem 33 de tiluri, Barcelona cate are? In ultimul timp se descurca bine si trebuie sa-i felicitam si sa le recunoastem meritele, dar daca vorbim despre cifre, Madridul are mai multe titluri, dar cate au ei in total? Trebuie sa schimbam dinamica, cel mai important pentru mine este sa o luam pas cu pas.

Sunt multe motive pentru care am ajuns in situatia asta, dar anul viitor vom incerca sa cucerim titlul. Campionatul se castiga pas cu pas, e foarte important inca de la pregatirea de vara., Va trebui sa incepem sezonul foarte bine, altfel va fi complicat. Titlul trebuie sa fie obiectivul nostru in fiecare an", a declarat Zinedine Zidane la conferinta de presa.

Real Madrid intalneste revelatia Getafe in aceasta etapa, echipa aflata pe locul 4, cu 54 de puncte in acest moment.