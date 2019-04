Performanta FABULOASA pentru un jucator de la Barcelona! Poate castiga in acest weekend al 8-lea titlu consecutiv, cu 3 cluburi diferite

Barca va deveni campioana daca o invinge pe Levante.

FC Barcelona este foarte aproape de castigarea celui de-al 26-lea titlu din istoria clubului! In cazul unei victorii in weekend in partida cu Levante sau a unei infrangeri a lui Atletico Madrid cu Valladolid, Barca poate porni sarbatoarea.

Un jucator care ar sarbatori primul titlu cu Barcelona este Arthuro Vidal. Insa mijlocasul din Chile va realiza o performanta cu adevarat incredibila: el a castigat titlul de campion in fiecare an incepand cu 2012! Vidal a castigat titlul cu Juventus in 2012, 2013, 2014 si 2015, apoi a mers la Bayern unde a castigat titlul in 2016, 2017 si 2018.

Vidal are insa si un trofeu lipsa in palmaresul sau extraordinar: UEFA Champions League. Nu a castigat aceasta competitie, insa spera sa sparga gheata cu Barcelona. Catalanii sunt calificati in semifinale, unde vor juca impotriva lui Liverpool