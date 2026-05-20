Imagini virale. Max Verstappen și o Dacia Logan au atras toate privirile la Nurburgring
Ediția din acest an a cursei de 24 de ore de la Nurburgring a oferit un moment inedit pentru motorsportul românesc. Un model Dacian Logan a atras toate privirile.

Echipa Ollis Garage Racing a pregătit un model Dacia Logan pentru cursa emblematică din Germania. La bordul mașinii s-a aflat un echipaj 100% nemțesc.

Cum a ajuns Max Verstappen să se lupte cu o Dacia Logan pe Nurburgring

Loganul înscris în cursa de 24 de ore de la Nurburgring a folosit un motor turbo din gama Renault Sport, care dezvoltă 165 de cai putere.

Modelul Dacia Logan, la Nurburgring / Foto IMAGO
Cei de la Ollis Garage Racing au concurat la clasa SP3T, categorie dedicată mașinilor turbo modificate. Aici se întrec modele cu mai puțini cai putere.

Însă, farmecul cursei de la Nurburgring este că toate seriile se desfășoară în paralel. Astfel, mașinile de la SP3T se pot întrece cu bolizi mult mai puternici, cum ar fi monoposturile GT3.

Max Verstappen s-a aflat și el pe circuit

De patru ori campion mondial în Formula 1, Max Verstappen a concurat și el în cursa de 24 de ore de la Nurburgring. Acesta a condus una dintre mașinile Mercedes-AMG GT3, alături de Daniel Juncadella, Jules Gounon și Lucas Auer. Echipa lor s-a aflat aproape de victorie la clasa SP9, dar motorul "a crăpat" cu trei ore înainte de final.

Echipa lui Verstappen conducea detașat în acel moment la categoria SP9.

Și mașina Dacia Logan a fost aproape de abandon, după ce a pierdut o roată spre finalul cursei de 24 de ore. Problema a fost remediată la boxe, iar nemții aflați la bordul Loganului au încheiat cursa de la clasa SP3T pe locul 6. Dacia a reușit să efectueze 92 de tururi complete la Nurburgring, astfel că s-a clasat pe locul 107 la general.

