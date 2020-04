Iker Casillas vrea sa joace din noul in "El Clasico"! Propune un meci de old-boys cu legendele de la Barcelona si Real Madrid

Portarul iberic vrea din nou un meci tare alaturi de fostii coechipieri si rivali.

Casillas a facut anuntul pe Twitter, dupa ce a raspuns mesajelor lui Iniesta si Puyol: "Cand va trece aceasta nenorocire ar trebui sa ne adunam toti jucatorii legendari ai să jucam un Clasico Vintage. In folosul persoanelor nevoiase".

Resulta gracioso pero a mi me tocó veros en contra varias veces. Y por supuesto, a favor!! Ha habido de todo pero...qué narices!! CUANDO TODA ESTA PESADILLA PASE, deberíamos juntar a los míticos de hace años y jugar un CLÁSICO VINTAGE!! Recaudación para la gente NECESITADA. https://t.co/0KVbbwEvN1 — Iker Casillas (@IkerCasillas) April 6, 2020

"Conversatia" are la origine un clip video al La Liga in care Xavi, in prezent antrenorul la Al-Sadd, a afirmat ca a fost "delicios" sa il vada jucand pe Andres Iniesta, la care fostul sau coechipier "si cu atat mai mult sa-l vad in fiecare zi la cinci metri", informeaza Agerpres.

Carles Puyol a comentat si el: ''Nu va puteti imagina cum a fost sa va vad pe amandoi, de la cativa metri din spate''.