Au incercat sa il mituiasca pe Radoi cu 50.000 de euro pentru a convoca jucatori la nationala de tineret: "Sunt de acord, iti iau banii si il chem!" Dezvaluirile selectionerului

Mirel Radoi a vorbit despre perioada cand era antrenor la natioanala de tineret.

El a dezvaluit ca in interiorul echipei erau persoane care voiau sa traga sfori pentru alti conducatori mai puternici care doreau sa impuna anumiti jucatotri la tineret. Radoi a recunoscut ca nu a fost abordat direct, ci au ajuns la el informatii ca anumite persone ar fi fost dispuse sa plateaca 50.000 de euro pentru a convoca anumiti jucatori.

"Cineva a incercat oarecum. Iar eu am zis: sunt de acord, pentru un jucator, iti iau banii 50.000 de euro si il chem, dar in secunda doi, dupa ce imi da banii, politia e la usa. Au incercat sa spuna prin anumite persoane, sa ajunga la urechea mea, ca ar fi persoane in stare sa-mi dea bani daca ajung jucatori la echipa nationala de tineret. In sistemul asta ne-am invartit.

Cine si-a putut inchipui ca poate veni la mine, cu orice suma de bani, ca eu sa chem un jucator?. La fel o sa raspunda si Florin Prunea, cel care a spus ca mi-a facut convocarile directorul tehnic al nationalei. Am ajuns la concluzia ca, daca nu actionezii oamenii in instanta, situatiile se vor repeta", a declarat selectionerul Romaniei pentru TelekomSport.

