Ronald Koeman, increzator dupa victoria in fata lui Juventus: "Sunt foarte fericit, a fost cel mai bun joc al nostru!" Ce a spus despre Griezmann

Barcelona s-a impus la Torino cu 2-0, iar antrenorul olandez a vorbit dupa acest succes din grupele Champions League.

Koeman este fericit si a declarat ca echipa lui putea sa marcheze mult mai multe goluri. De asemenea, el nu a uitat sa il mentioneze pe Griezmann care a trimis in debutul meciului un sut in bara.

"Cred ca am fost superiori, in special cu jocul nostru, am avut profunzime pentru a marca mai multe goluri. E o victorie uriasa si sunt foarte fericit, a fost cel mai bun joc al nostru.

Am avut sanse clare de a inscrie, dar vreau sa spun ca Antoine Griezmann a fost ghinionist. La primul sut pe poarta nu poti avea mai mult ghinion", a spus Koeman citat de Mundo Deportivo.

Ghinionistul meciului a fost Alvaro Morata. Atacantul spaniol a marcat de 3 ori, dar toate reusistele au fost anulate de VAR pe motiv de offsaid.

Barcelona este lider in in grupa G cu 6 puncte dupa primele doua meciuri. Juventus este pe 2 cu 3 puncte, iar pe ultimele doua pozitii se afla Dinamo Kiev si Ferencvaros cu cate un punct.