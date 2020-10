VIDEO | Suporterii lui Hajduk Split au dat foc orasului la 70 de ani de la infiintarea grupului! Spectacol pirotehnic INCREDIBIL creat de fani

"Torcida Split", cel mai mare grup de suporteri din Croatia, a implinit 70 de ani si a sarbatorit printr-un spectatcol pirotehnic incredibil care a aprins tot orasul.

Grupul de suporteri croati are un renume in toata lumea fiind recunoscut pentru devotamentul fata de echipa si pentru coregrafiile facute la meciuri. Hajduk Split este unul dintre cluburile importante din tara, ei avand 6 titluri de campioni in Croaatia si inca doua in vechiul sistem din Iugoslavia.

La impliniarea celor 70 de ani de existenta, grupul de suporteri a facut un show de senzatie pirotehnic si a luminat intreg orasul Split.

"Torcida Split" a luat nastere in 1950 cand un grup de studenti: Ante Doric, Ante Ivanisevic si Vjenceslav Zuvela l-au infiintat. Ea este si cea mai veche organizatie de suporteri din Europa. "Torcida" vine de la grupurile vechi de suporteri din Brazilia. In portugheza cuvantul "torcer" inseamna "a inveseli". Cea mai mare rivalitate este intre ei si fanii lui Dinamo Zagreb, iar de cele mai multe ori la meciuri existe conflicte intre cele doua doua grupuri. Pe vremea Iugoslaviei in aceasta rivalitate erau incluse si Steaua Rosie Belgrad, si Partizan, iar impreuna formau "Big Four" din Balcani.