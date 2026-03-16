Sunderland a pus ochii pe talentatul Thiago Pitarch

Sunderland, ocupanta locului al 13-lea în Premier League, va depune o ofertă de 15 milioane de euro plus bonusuri de performanță, pentru transferul mijlocașului Thiago Pitarch de la Real Madrid. Recent, acesta a fost titluar în confruntarea cu Manchester City din Champions League (3-0), pentru că Alvaro Arbeloa a avut foarte mulți jucători importanți indisponibili.

Puștiul, care a strâns deja șase prezențe la prima echipă (3 în la Liga, 3 în Champions League), face parte dintr-o generație talentată provenită din academia clubului, care îi mai cuprinde pe Fran Gonzalez, Diego Aguado, Jorge Cestero, David Jimenez, Manuel Angel, Cesar Palacios, Victor Valdepenas, Daniel Yanez și Daniel Mesonero. Aceștia au debutat în ultimul an pentru echipa de seniori, în condițiile în care clubul a ajuns la datorii de peste 1 miliard de euro și are dificultăți în a transfera la nivel ridicat din trecut.

În acest moment, echipa spaniolă îi are la dispoziție pe postul său pe Dani Ceballos (29 de ani), Federico Valverde (27 de ani), Aurelien Tchouameni (26 de ani), Eduardo Camavinga (23 de ani) și Jorge Cestero (19 ani). Presa iberică scrie că se mai ia în considerare transferul mijlocașilor centrali Rodri (29 de ani / Manchester City), Sandro Tonali (25 de ani / Newcastle United), Assan Ouedraogo (19 ani / RB Leipzig), Pablo Barrios (22 de ani / Atletico Madrid), Valentin Barco (21 de ani / Strasbourg), Chema Andres (20 de ani / VfB Stuttgart) și Archie Gray (20 de ani / Tottenham), dar prețul acestora variază de la 100 la 30 de milioane de euro.

Thiago Pitarch a început fotbalul la rivala Atletico Madrid

Thiago Pitarch Pinar (18 ani / 175 cm) este născut la Fuenlabrada, în suburbiile Madridului, și s-a format la juniorii cluburilor Atletico Madrid, Getafe, Leganes și Real Madrid. La seniori a jucat pentru Real Madrid C (2025-2026), Real Madrid B (2025-prezent) și Real Madrid (2026-prezent).

Are selecții pentru naționalele U19 și U21 (CM 2025 / sferturi de finală) ale Spaniei, deși era eligibil să fie convocat și la reprezentativele Marocului. Acesta are contract cu madrilenii până în 2030 și este cotat la 3 milioane de euro. Pentru "Pisicile Negre" mai evoluează un alt internațional spaniol de tineret, Eliezer Mayenda (20 de ani).

