Rodri, drum liber către Real Madrid: decizia luată de Manchester City!

Rodri, drum liber către Real Madrid: decizia luată de Manchester City! La Liga Rodri / Sursa foto: Getty Images.
Emanoil Ursache
Data publicarii:
Data actualizarii:

Manchester City i-a fixat un preț accesibil lui Rodri pentru Real Madrid. 

TAGS:
RodriManchester CityReal MadridPremier Leaguela liga
Din articol

Rodri (29 de ani), mijlocașul defensiv al lui Manchester City și câștigătorul Balonului de Aur din 2024, reprezintă una dintre cele mai importante ținte pentru Real Madrid în perioada de transferuri de vară. 

Rodri, dorit de Real Madrid

Madrilenii vor să îi evalueze spaniolului abilitățile fizice până la sfârșitul sezonului pentru a face o mutare decisivă pe piața transferurilor. 

Rodri nu și-a recăpătat încă statutul de titular la Manchester City, după ce a lipsit de pe teren 236 de zile din cauza unei rupturi de ligament încrucișat. El s-a mai confruntat de atunci cu probleme medicale, chiar dacă nu atât de grave. 

Suma stabilită de Manchester City

Manchester City este dispusă astfel să renunțe la serviciile lui Rodri pentru 50 de milioane de euro, după cum informează jurnalistul Ramon Alvarez de Mon pe rețelele sociale. 

Suma este una cât se poate de accesibilă pentru Real Madrid. Președintele Florentino Perez nu ar avea nicio problemă să achite banii respectivi, dacă i se va confirma că Rodri este apt fizic pentru a-i ajuta pe „Los Blancos”. 

Conducerea lui Real Madrid se așteaptă, de asemenea, ca Manchester City să fie mai deschisă pentru vânzarea lui Rodri, concomitent cu apropierea de finalul sezonului curent. 

Profilul ideal pentru madrileni, teoretic

Rodri ar putea fi fotbalistul ideal pentru mijlocul terenului la Real Madrid. Echipa de pe Santiago Bernabeu a suferit în ultimii ani la construcție, după ce treptat a pierdut fotbaliști precum Casemiro, Toni Kroos sau Luka Modric. 

Cota de piață a mijlocașului spaniol rămâne în continuare una impresionantă: 75 de milioane de euro pe Transfermarkt. Vârful său atins în iulie 2024 a fost de 130 de milioane de euro. 

  • 287 de meciuri, 27 de goluri și 32 de pase decisive a adunat Rodri pentru Manchester City. A mai jucat în carieră pentru Villarreal și Atletico Madrid. 
  • 59 de selecții și patru goluri a strâns la naționala Spaniei, alături de care a cucerit Campionatul European în 2024.
  • 11 trofee majore a cucerit Rodri la Manchester City, printre care patru Premier League și o Ligă a Campionilor (2023). 
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ministrul apărării Israelului a anunțat că țara sa a atacat Iranul și a declarat starea de urgență
Ministrul apărării Israelului a anunțat că țara sa a atacat Iranul și a declarat starea de urgență
ARTICOLE PE SUBIECT
Destinație surprinzătoare pentru James Rodriguez. Merge într-o zonă unde forțele federale împușcă protestatarii pe străzi
Destinație surprinzătoare pentru James Rodriguez. Merge într-o zonă unde forțele federale împușcă protestatarii pe străzi
Manchester City plănuiește un schimb „galactic” cu Real Madrid: Rodri pentru Arda Guler!
Manchester City plănuiește un schimb „galactic” cu Real Madrid: Rodri pentru Arda Guler!
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au ales data și locația nunții
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au ales data și locația nunții
James Rodriguez revine în Europa! Mijlocașul de 34 de ani ajunge într-un campionat de top
James Rodriguez revine în Europa! Mijlocașul de 34 de ani ajunge într-un campionat de top
Pep Guardiola, anunț după accidentarea lui Rodri
Pep Guardiola, anunț după accidentarea lui Rodri
ULTIMELE STIRI
Inter - Genoa (21:45). Chivu vs. „Grifonul” lui Șucu. Echipe probabile + cotele caselor de pariuri + analiza și pronosticul lui Dan Chilom
Inter - Genoa (21:45). Chivu vs. „Grifonul” lui Șucu. Echipe probabile + cotele caselor de pariuri + analiza și pronosticul lui Dan Chilom
Concurs de scoruri HORROR în campionatul românesc! ”Miss baschet” a înscris de una singură cât toate adversarele la un loc
Concurs de scoruri HORROR în campionatul românesc! ”Miss baschet” a înscris de una singură cât toate adversarele la un loc
Ghinion pentru Dinamo! Pe ce stadion plănuiește să joace în cupele europene după o pauză de 9 ani
Ghinion pentru Dinamo! Pe ce stadion plănuiește să joace în cupele europene după o pauză de 9 ani
Costel Enache face minuni cu „nou-promovata” din Liga 2: „Un lucru nefiresc pentru România”
Costel Enache face minuni cu „nou-promovata” din Liga 2: „Un lucru nefiresc pentru România”
Barcelona pregătește lovitura! Se face transferul de 30 de milioane de euro
Barcelona pregătește lovitura! Se face transferul de 30 de milioane de euro
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
I-a luat banii lui Becali, a râs de el, acum joacă fotbal de plăcere: „Gigi? E în lumea lui!“

I-a luat banii lui Becali, a râs de el, acum joacă fotbal de plăcere: „Gigi? E în lumea lui!“

Tragerea la sorți pentru optimile Champions League: avem deja o FINALĂ! Misiune grea pentru Radu Drăgușin

Tragerea la sorți pentru optimile Champions League: avem deja o FINALĂ! Misiune grea pentru Radu Drăgușin

Game-over!? Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul după „U” Cluj - Oțelul 4-0

Game-over!? Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul după „U” Cluj - Oțelul 4-0

Mihai Stoica a reacționat, în direct la TV, după ce echipa a ratat play-off-ul: „Mare ghinion”

Mihai Stoica a reacționat, în direct la TV, după ce echipa a ratat play-off-ul: „Mare ghinion”

Conducerea FCSB a exclus un titular incontestabil: „Nu va juca nicio secundă la noi”

Conducerea FCSB a exclus un titular incontestabil: „Nu va juca nicio secundă la noi”

Doi fotbaliști de la prima echipă a ”câinilor”, titulari astăzi la Dinamo 2 în meciul oficial de debut din 2026!

Doi fotbaliști de la prima echipă a ”câinilor”, titulari astăzi la Dinamo 2 în meciul oficial de debut din 2026!



Recomandarile redactiei
Ghinion pentru Dinamo! Pe ce stadion plănuiește să joace în cupele europene după o pauză de 9 ani
Ghinion pentru Dinamo! Pe ce stadion plănuiește să joace în cupele europene după o pauză de 9 ani
Costel Enache face minuni cu „nou-promovata” din Liga 2: „Un lucru nefiresc pentru România”
Costel Enache face minuni cu „nou-promovata” din Liga 2: „Un lucru nefiresc pentru România”
Barcelona pregătește lovitura! Se face transferul de 30 de milioane de euro
Barcelona pregătește lovitura! Se face transferul de 30 de milioane de euro
Concurs de scoruri HORROR în campionatul românesc! ”Miss baschet” a înscris de una singură cât toate adversarele la un loc
Concurs de scoruri HORROR în campionatul românesc! ”Miss baschet” a înscris de una singură cât toate adversarele la un loc
Dan Șucu și-a anunțat decizia înainte de Inter - Genoa, duelul românesc din Serie A
Dan Șucu și-a anunțat decizia înainte de Inter - Genoa, duelul românesc din Serie A
Alte subiecte de interes
Rodri, OUT de la Manchester City! Vești proaste pentru "cetățeni" înainte de startul Premier League
Rodri, OUT de la Manchester City! Vești proaste pentru "cetățeni" înainte de startul Premier League
Rodri și Morata, suspendați de UEFA după ce au scandat "Gibraltar este spaniol"
Rodri și Morata, suspendați de UEFA după ce au scandat "Gibraltar este spaniol"
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
CITESTE SI
Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO

stirileprotv Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO

După gerul și ninsorile din februarie, meteorologii ANM au anunțat cum va fi vremea în martie. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

stirileprotv După gerul și ninsorile din februarie, meteorologii ANM au anunțat cum va fi vremea în martie. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Mii de români au câștigat joi la Loto. Premii de peste două milioane de lei

stirileprotv Mii de români au câștigat joi la Loto. Premii de peste două milioane de lei

Reforma pensiilor speciale a fost promulgată de Nicușor Dan. Legea a ajuns pe masa președintelui după 5 amânări la CCR

stirileprotv Reforma pensiilor speciale a fost promulgată de Nicușor Dan. Legea a ajuns pe masa președintelui după 5 amânări la CCR

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!