Rodri, drum liber către Real Madrid: decizia luată de Manchester City!

Rodri (29 de ani), mijlocașul defensiv al lui Manchester City și câștigătorul Balonului de Aur din 2024, reprezintă una dintre cele mai importante ținte pentru Real Madrid în perioada de transferuri de vară.

Rodri, dorit de Real Madrid

Madrilenii vor să îi evalueze spaniolului abilitățile fizice până la sfârșitul sezonului pentru a face o mutare decisivă pe piața transferurilor.

Rodri nu și-a recăpătat încă statutul de titular la Manchester City, după ce a lipsit de pe teren 236 de zile din cauza unei rupturi de ligament încrucișat. El s-a mai confruntat de atunci cu probleme medicale, chiar dacă nu atât de grave.

Suma stabilită de Manchester City

Manchester City este dispusă astfel să renunțe la serviciile lui Rodri pentru 50 de milioane de euro, după cum informează jurnalistul Ramon Alvarez de Mon pe rețelele sociale.