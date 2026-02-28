Rodri, drum liber către Real Madrid: decizia luată de Manchester City!

Rodri (29 de ani), mijlocașul defensiv al lui Manchester City și câștigătorul Balonului de Aur din 2024, reprezintă una dintre cele mai importante ținte pentru Real Madrid în perioada de transferuri de vară.
Rodri, dorit de Real Madrid
Madrilenii vor să îi evalueze spaniolului abilitățile fizice până la sfârșitul sezonului pentru a face o mutare decisivă pe piața transferurilor.
Rodri nu și-a recăpătat încă statutul de titular la Manchester City, după ce a lipsit de pe teren 236 de zile din cauza unei rupturi de ligament încrucișat. El s-a mai confruntat de atunci cu probleme medicale, chiar dacă nu atât de grave.
Suma stabilită de Manchester City
Manchester City este dispusă astfel să renunțe la serviciile lui Rodri pentru 50 de milioane de euro, după cum informează jurnalistul Ramon Alvarez de Mon pe rețelele sociale.
Suma este una cât se poate de accesibilă pentru Real Madrid. Președintele Florentino Perez nu ar avea nicio problemă să achite banii respectivi, dacă i se va confirma că Rodri este apt fizic pentru a-i ajuta pe „Los Blancos”.
Conducerea lui Real Madrid se așteaptă, de asemenea, ca Manchester City să fie mai deschisă pentru vânzarea lui Rodri, concomitent cu apropierea de finalul sezonului curent.
Profilul ideal pentru madrileni, teoretic
Rodri ar putea fi fotbalistul ideal pentru mijlocul terenului la Real Madrid. Echipa de pe Santiago Bernabeu a suferit în ultimii ani la construcție, după ce treptat a pierdut fotbaliști precum Casemiro, Toni Kroos sau Luka Modric.
Cota de piață a mijlocașului spaniol rămâne în continuare una impresionantă: 75 de milioane de euro pe Transfermarkt. Vârful său atins în iulie 2024 a fost de 130 de milioane de euro.
- 287 de meciuri, 27 de goluri și 32 de pase decisive a adunat Rodri pentru Manchester City. A mai jucat în carieră pentru Villarreal și Atletico Madrid.
- 59 de selecții și patru goluri a strâns la naționala Spaniei, alături de care a cucerit Campionatul European în 2024.
- 11 trofee majore a cucerit Rodri la Manchester City, printre care patru Premier League și o Ligă a Campionilor (2023).