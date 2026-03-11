Partida Real Madrid - Manchester City, din turul „optimilor” Champions League, va avea loc miercuri, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Alvaro Arbeloa a surprins în momentul în care a ales echipa de start pentru acest meci.

Surpriză totală la Real Madrid! Jucătorul de 18 ani, titular cu Manchester City

Antrenorul spaniol al madrilenilor are foarte mulți jucători importanți indisponibili, dintre care cel mai important nume este Kylian Mbappe.

Astfel că, Arbeloa nu a avut foarte multe variante pentru primul '11'. Dar, cu toate acestea, antrenorul „albilor” a surprins prin titularizarea lui Thiago Pitarch.

Fotbalistul de 18 ani le-a luat fața unor jucători precum Camavinga și Mastantouno, chiar dacă are doar patru meciuri în tricoul echipei mari a lui Real Madrid.

Thiago Pitarch a jucat titular în ultimele două meciuri ale lui Real Madrid din La Liga, cu Celta Vigo și Getafe și a intrat în ultimele minute în partidele din Champions League, din dubla cu Benfica.

3 milioane de euro este cota mijlocașului spaniol, conform Transfermarkt.com.

Echipele de start:

Real Madrid: Courtois - Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Mendy - Valverde, Tchouameni, Brahim Diaz, Thiago - Arda Guler, Vinicius

Rezerve: Lunin, F. Gonzalez - Carvajal, Camavinga, Gonzalo, Asencio, F. Garcia, Mastantuono, Aguado, Cestero, Manuel Angel, Palacios

Antrenor: Alvaro Arbeola

Manchester City: Donnarumma - Khusanov, Dias, Guehi, O'Reilly - Rodri, Bernardo Silva - Savinho, Semenyo, Doku - Haaland

Rezerve: Trafford, Bettinelli - Reijnders, Stones, Ake, Marmoush, Cherki, Nico, Ait-Nouri, Nunes, Foden, Alleyne

Antrenor: Pep Guardiola

Real Madrid - Manchester City, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 22:00

Real Madrid se află pe poziția a doua în La Liga, la patru puncte de liderul Barcelona și vine după victoria 2-1 din meciul cu Celta Vigo.

„Los Balncos” au trecut de Benfica în play-off-ul Champions League, 3-1 la general, după ce au încheiat faza ligii pe locul 9.

De cealaltă parte, Manchester City s-a calificat direct în „optimile” Champions League după ce s-a clasat pe poziția a 8-a.

„Cetățenii” vin după victoria cu 3-1 în fața lui Newcastle din FA Cup și se află pe locul doi în Premier League, la șapte puncte de liderul Arsenal.

Cele două formații s-au întâlnit ultima oară chair în faza ligii din această stagiune, iar în meciul din decembre echipa lui Pep Guardiola s-a impus cu 2-1.