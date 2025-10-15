Spania a învins dramatic Finlanda cu scorul de 2-1, marţi, pe teren propriu, în Grupa A a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-21 din 2027, din care face parte şi România.

Spania - Finlanda 2-1, ibericii au marcat în minutele 90 și 90+3



Nordicii au deschis scorul prin autogolul lui Yarek Gasiorowski (65), coleg cu Dennis Man la PSV Eindhoven, dar Spania a reuşit să întoarcă scorul în finalul meciului, prin golurile înscrise de Eliezer Mayenda (90), jucător legitimat la Sunderland, şi Gonzalo Garcia (90+3), atacantul lui Real Madrid.

În alt meci, Kosovo a surclasat San Marino cu 7-0.

Tot marţi, România a dispus de Cipru cu 2-0, la Cluj-Napoca, prin golurile marcate e atacanții Atanas Trică (4) şi Rareş Burnete (74).

Meciul a fost transmis în direct de Pro Arena și VOYO.

România este momentan pe locul 2 în grupă



După trei etape, Spania ocupă primul loc în clasament, cu 9 puncte, urmată de România, 7 puncte, Finlanda, 6 puncte, Kosovo, 4 puncte, Cipru, 0 puncte, San Marino, 0 puncte.

La turneul final, care va fi găzduit de Albania şi Serbia, se vor califica direct echipele care vor câştiga cele nouă grupe preliminare, precum şi cea mai bună formaţie de pe locul secund, scrie Agerpres, în timp ce celelalte opt echipe de pe locul secund vor juca baraje între ele pentru celelalte patru bilete.

Luna viitoare, România va întâlni Finlanda în deplasare (14 noiembrie) şi Spania acasă (18 noiembrie).

