Thiago Pitarch (18 ani) nu a lăsat loc de interpretare în privința viitorului său la nivel internațional.

Thiago Pitarch, hotărâre majoră pentru cariera sa

Mijlocașul lui Real Madrid a răspuns ofertei dinspre Maroc cu o declarație de impact care înclină balanța în favoarea Spaniei.

„Visul meu? Să debutez cu echipa națională de seniori și să câștig titluri”, a afirmat el, într-un interviu acordat agențiilor de presă oficiale ale echipei naționale a Spaniei, citat de AS.

Mijlocașul și-a întărit intenția, argumentând prin prezențele sale la echipele de tineret ale Spaniei: „Dacă sunt aici, este pentru că vreau să ajung în vârf. Pas cu pas”.

Thiago Pitarch, răspuns negativ pentru Maroc

Jucătorul lui Real Madrid a răspuns astfel ultimei convocări din Maroc, echipă națională pe care este eligibil să o reprezinte datorită faptului că are membri ai familiei din țara africană menționată.

Ultimul care a încercat să-l convingă pe Thiago a fost Bono, fostul portar al lui Sevilla, acum la Al Hilal, unul dintre liderii marocanilor.

„Îl vom primi întotdeauna cu brațele deschise. Are familie aici în Maroc, și, de asemenea, în Spania. Va face ceea ce simte cu adevărat.

Orice jucător care are o legătură cu Marocul... este binevenit. Și cu atât mai mult dacă este jucător al lui Real Madrid” - au fost cuvintele lui Bono.