Strigatul de lupta al jucatorilor Barcelonei inainte de El Clasico fara Messi in teren! "Nu putem lasa asta sa ne afecteze!" Cifrele confruntarilor directe spun totul

Barcelona nu se poate baza pe Lionel Messi in El Clasico.

Lionel Messi s-a accidentat si va lipsi de pe teren aproximativ 3 saptamani. Argentinianul are o fractura la cot.

Astfel, Barca nu se va putea baza pe ajutorul starului argentinian in confruntarea de sambata cu Real Madrid.

Lionel Messi s-a dovedit a fi jucatorul crucial al Barcelonei si in acest sezon, avand nu mai putin de 12 goluri marcate si sase assisturi in 12 meciuri jucate de catalani in toate competitiile la care iau parte in acest sezon.

Totusi, coechipierul sau, Gerard Pique, sustine ca absenta lui Lionel Messi nu trebuie sa-i sperie pe catalani. Pique va purta banderola de capitan cat timp va lipsi argentinianul si a vorbit despre El Clasico.

"Din punct de vedere psihologic, stim ca atunci cand el este pe teren suntem mai puternici, dar nu putem lasa absenta lui sa ne afecteze. Prezenta sau absenta lui fac o diferenta foarte mare, dar avem destula acoperire astfel incat sa nu ne ingrijoram atunci cand el este accidentat", a spus Pique.

Real Madrid a pierdut patru din ultimele cinci meciuri, iar Julen Lopetegui este sub presiune maxima inainte de El Clasico.

Totusi, Gerard Pique nu crede ca forma slaba a Realului din ultimele meciuri ar trebui sa fie un motiv de relaxare la Barcelona.

"Nu conteaza forma echipelor dinainte de confruntare. Am vazut in trecut ca orice se poate intampla", a spus acesta.

Totodata, Ivan Rakitic a spus ca el si coechipierii sai vor incerca sa se asigure ca absenta lui Lionel Messi va fi cat mai putin observata.

Dintre cele 35 de meciuri jucate de Barcelona impotriva Realului cu Messi in teren, catalanii au pierdut doar 11 partide.