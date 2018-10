Primul El Clasico fara Messi si Ronaldo, din 2007! Cum aratau echipele atunci, in meciul decis de Baptista de la CFR

Barcelona si Real Madrid se intalnesc duminica, de la 17:15.

Derby-ul dintre Barcelona si Real Madrid, de peste o saptamana, este primul El Clasico, din 2007, care se joaca fara Messi si Ronaldo in teren.

Leo Messi s-a accidentat aseara, la meciul cu Sevilla, si va sta pe bara trei saptamani, au anuntat astazi reprezentantii clubului Barcelona.

Pe langa meciul cu Real, Messi va rata si dubla cu Inter Milano, din Champions League, dar si partidele cu Rayo Vallecano si Betis, din campionat.

Ultimul El Clasico Barca - Real, fara Messi si Ronaldo in teren, s-a jucat in 2007, si s-a incheiat cu victoria madrilenilor, 1-0. Golul a fost marcat de Julio Baptista, care este acum sub contract cu CFR Cluj.

Iata cum aratau echipele:

Barcelona



Real Madrid