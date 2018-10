FABULOS! "Uitati-va pe internet sa vedeti, chiar seamana!" Cu cine l-a comparat Gica Hagi pe Ianis: "Messi nu putea fi ca Messi am fost eu!"

Gica Hagi i-a facut o descriere amuzanta fiului sau inainte de partida cu Sepsi de sambata.

Gica Hagi a vorbit la conferinta de presa de astazi de dinaintea partidei de sambata contra lui Sepsi OSK de performanta obtinuta de nationala de tineret, dar si despre fiul sau, Ianis Hagi, cel care a avut prestatii extraordinare pentru Romania U21.

"Ce voiam sa zic de Ianis. L-au asemanat cu unul sau cu altul, parerea mea daca imi permit sa zic, cred ca el seamana foarte mult cu Cruyff. Uitati-va si o sa vedeti, e acelasi tip de jucator. Are ambele picioare, inteligent, multa personalitate pe care ati vazut-o si voi.

Usor-usor ajunge sa aiba si fizic, la inceput toti ati reclamat asta ca e prea subtire. Si lui Cruyff i se spunea <<El Flaco>>, subtirelul. Uitati-va pe internet, seamana foarte mult. Urmeaza sa confirme in viitor daca o sa confirme, sa devina acelasi tip de lider pe teren.



Messi nu putea sa fie ca Messi am fost eu. El nu seamana cu mine, are ambele picioare asa ca e in alta categorie" a spus Gica Hagi spre amuzamentul celor prezenti la conferinta de presa.