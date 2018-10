Buffon si-a anuntat favoritul la Balonul de Aur! NU e nici Modric, nici Ronaldo, nici Messi: "Chiar il merita! E un fenomen!"

Gianluigi Buffon s-a transferat in aceasta vara de la Juventus la PSG.

Portarul de legenda italian, Gianluigi Buffon, pariaza pe Kylian Mbappe la castigarea Balonului de Aur in acest an! Buffon, cel care si-a inceput cariera inainte ca Mbappe sa se nasca, spune ca prestatia tanarului atacant Frantaz din acest an il recomanda pentru castigarea marelui premiu.



"Avand in vedere calitatile lui, ce arata pe teren si cat de decisiv a fost pe parcursul Cupei Mondiale, el il merita, da. Nu pot sa spun altceva" le-a spus Buffon celor de la Franta 3. Buffon l-a comparat pe Mbappe cu 3 dintre cei mai importanti jucatori italieni din ultimii 25 de ani.

"Daca am mai vazut jucatori cu asemenea talent? In Italia el este comparat cu Baggio, Del Piero si Totti. Are un talent exceptional si calitati tehnice cum rar am vazut. E un fenomen. Si daca va continua sa faca totul pentru a fi cel mai bun, daca va avea in continuare entuziasmul asta si isi pastreaza comportamentul, poate fi numarul 1 pentru mult timp" crede Buffon.

Mbappe a marcat 10 goluri in 7 meciuri de Ligue 1 in acest sezon, reusind in derby-ul cu Lyon din ultima etapa sa inscrie de 4 ori intr-un interval de doar 13 minute!

Iata lista jucatorilor nominalizati la Balonul de Aur in 2018:

Sergio Aguero (Manchester City si Argentina)

Alisson (Roma/Liverpool si Brazilia)

Gareth Bale (Real Madrid si Tara Galilor)

Karim Benzema (Real Madrid si Franta)

Edinson Cavani (Paris Saint-Germain si Uruguay)

Thibaut Courtois (Chelsea/Real Madrid si Belgia)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Juventus si Portugalia)

Kevin De Bruyne (Manchester City si Belgia)

Roberto Firmino (Liverpool si Brazilia)

Diego Godin (Atletico Madrid si Uruguay)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid si Franta)

Eden Hazard (Chelsea si Belgia)

Isco (Real Madrid si Spania)

Harry Kane (Tottenham Hotspur si Anglia)

N'Golo Kante (Chelsea si Franta)

Hugo Lloris (Tottenham si Franta)

Mario Mandzukic (Juventus si Croatia)

Sadio Mane (Liverpool si Senegal)

Marcelo (Real Madrid si Brazilia)

Kylian Mbappe (PSG si Franta)

Lionel Messi (Barcelona si Argentina)

Luka Modric (Real Madrid si Croatia)

Neymar (PSG si Brazil)

Jan Oblak (Atletico Madrid si Slovenia)

Paul Pogba (Manchester United si Franta)

Ivan Rakitic (Barcelona si Croatia)

Sergio Ramos (Real Madrid si Spain)

Mohamed Salah (Liverpool si Egipt)

Luis Suarez (Barcelona si Uruguay)

Raphaël Varane (Real Madrid si Franta)