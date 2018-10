Accidentarea lui Messi e mai grava decat se anticipa! Tarziu in noapte, Barca a facut anuntul oficial: cat lipseste argentinianul

Messi a marcat un gol in poarta Sevilliei, insa la doar cateva minute a cazut pe mana dupa un duel cu un adversar si a tipat de durere. Starul argentinian nu a mai putut continua partida si a plecat la vestiare.

Tarziu in noapte, Barcelona a facut anuntul oficial de care toti fanii catalani se temeau. Messi are o fractura la antebratul drept si va lipsi cel putin trei saptamani. Astfel, Messi rateaza derby-ul cu Real Madrid de saptamana viitoare.

❗ [INJURY NEWS] Tests carried out on the first team player Leo Messi have confirmed that he has a fracture of the radial bone in his right arm. He will be out for approximately three weeks. #FuerzaLeo pic.twitter.com/kpNcspnfqo