Cele două cluburi spaniole doresc să-i plătească diferit prima de transfer

Granzii din Spania, Real Madrid și FC Barcelona, îl curtează pe Dayot Upamecano, fundașul central de la Bayern Munchen. Contractul acestuia se termină la finalul acestui sezon, iar negocierile pentru prelungirea sa s-au împotmolit, după ce agenții francezului au cerut un bonus de 20 de milioane de euro. Suma a fost plătită de Bayern lui Alphonso Davies și Jamal Musiala, în acest an, dar oficialii bavarezilor ar fi de acord doar cu plata a jumătate din acest bonus. În ultimele luni, de stoper au mai părut interesate Liverpool și Inter Milano.



Upamecano are un salariu anual de 10 milioane de euro, iar Real Madrid ar fi de acord cu o remunerație egală, plus plata bonusului de 20 de milioane de euro la semnătură. De partea cealaltă, Barcelona ar vrea să plătească un salariu de 14 milioane de euro, în care prima de transfer liber de contract să fie eșalonată pe durata a cinci ani de contract.



Upamecano a jucat finala Cupei Mondiale in 2022

Dayotchanculle Oswald Upamecano (26 de ani / 186cm) este născut la Evreux (Normandia) din părinți originari din Guineea-Bissau și s-a format la juniorii cluburilor Vaillante S. Angers, FC De Prey, Evreux FC 27 și Valenciennes. La nivel de seniori a evoluat pentru FC Liefering (2015-2016), RB Salzburg (2016-2017), RB Leipzig (2017-2021) și Bayern Munchen (2021-prezent). Are 34 de selecții și 2 goluri pentru naționala de seniori a Franței, cu care a participat la CM 2022 și Euro 2024.



În palmares are Bundesliga (2021-2022, 2022-2023, 2024-2025), Franz Beckenbauer Supercup (2021, 2022, 2025), o finală de Cupă Mondială (2022), UEFA Nations League (2020-2021), Euro U17 (2015), plus includerea în European U17 Championship - Team of the Tournament (2015), Champions League - Squad of the Season (2019-2020), ESM Team of the Year (2019-2020), Bundesliga - Team of the Season (2024-2025), VDV Bundesliga - Team of the Season (2020-2021, 2022-2023, 2024-2025). Poate juca pe cele două poziții de stoper și este cotat la 60 de milioane de euro.



Foto - Getty Images

