Primul transfer al iernii pentru Chivu la Inter! E dorit și de Real Madrid și Barcelona

Inter Milan a început deja să lucreze la primul transfer al iernii.

Este vorba despre Branimir Mlacic, fundaș în vârstă de 18 ani, care evoluează la Hajduk Split și este considerat un jucător cu potențial mare pentru viitor.

„Nerazzurrii” îl urmăresc îndeaproape și speră să finalizeze mutarea încă din această iarnă, după ce au purtat discuții cu agentul său și au contactat clubul croat. 

Branimir Mlacic e dorit și de Real Madrid și Barcelona

Prețul estimat al transferului este de aproximativ 5 milioane de euro, iar Inter pare favorită pentru semnătura lui Mlacic, deși și alte cluburi europene mari, printre care Real Madrid, Barcelona și Lyon, îl monitorizează.

În actualul sezon, Mlacic a adunat 18 apariții pentru Hajduk Split și a oferit două pase decisive. Cotat la 5 milioane de euro pe Transfermarkt, croatul are și o selecție pentru naționala de tineret a Croației. 

La Inter, acesta ar urma să concureze pentru postul de titular cu jucători precum Alessandro Bastoni, Yann Bisseck, Manuel Akanji, Stefan de Vrij, Tomas Palacios și Francesco Acerbi.

Inter, antrenată de Cristi Chivu, este lider în Serie A după primele 15 etape, cu 33 de puncte, cu unul mai mult decât AC Milan, și ocupă locul 6 în grupa de Liga Campionilor, cu 12 puncte după șase meciuri.

