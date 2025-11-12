Franța mai are două meciuri de disputat în Grupa D din campania de calificare la Mondialul din 2026: cu Ucraina (joi, 21:45) și cu Azerbaijan (duminică, 19:00).



Fotbalistul care l-a dat pe spate pe Kylian Mbappe: ”Unul dintre cei mai buni din lume în acest sezon”



Înainte de primul meci, la conferința de presă premergătoare a vorbit și Kylian Mbappe, care l-a lăudat pe Dayot Upamecano, fundașul celor de la FC Bayern Munchen.



Mbappe a sugerat că Upamecano, care este cotat la 60 de milioane de euro de site-urile de specialitate, poate fi pe lista tuturor marilor cluburi.



”Upamecano joacă pentru un club mare… și nu sunt multe mai mari, doar câteva! Pot spune doar că atunci când vorbești despre un jucător ca el, toate cluburile îl vor dori.



Se află printre cei mai buni fundași din lume în acest sezon”, a spus Mbappe, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, într-o postare publicată pe Twitter/X.

