Spaniolii joaca sub uralele a zeci de mii de fani! Cum i-au adus pe stadion la derby-ul Sevillei 

Cele doua echipe din Sevilla se intalnesc in primul meci post-pandemie, pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan. Arena Sevillei este cunoscuta pentru fanii care umpleau stadionul la fiecare meci.

Din cauza pandemiei, suporterii nu pot merge la stadioane, insa Sevilla a gasit o modalitate inedita pentru a-i avea alaturi. Pe stadion au fost amplasate monitoare care dau senzatia ca tribunele ar fi pline de fani.

Derby in Sevilla. Het publiek is erin geplakt. Het geluid is nep. pic.twitter.com/nfIJTCtQP6